Eugenio Bennato per Bande a Sud

Un grande nome della musica di ricerca popolare e folk italiana, Eugenio Bennato, che con il suo ultimo lavoro discografico, “Da che Sud è Sud”, compone pagine di un diario musicale di viaggio in giro per il mondo, dall’America del Sud e del Nord all’Africa dei tamburi e delle carovane della disperazione e della speranza, al Mediterraneo degli scambi e delle barriere, all’Estremo Oriente del mistero e delle leggende. Ogni brano ha una sua storia e una sua identità, ma tutti sono accomunati dalla presenza, accanto alla voce di Eugenio Bennato, di una voce che fa risuonare la musicalità di una lingua diversa, dal francese all’inglese, dallo spagnolo al brasiliano, ma anche dall’arabo, con una forte valenza ritmica ed evocativa dei movimenti del presente.

Eugenio Bennato fonda negli anni Settanta la Nuova Compagnia di Canto Popolare, e nel 1976 Musica Nova. Negli anni Novanta dà avvio, con Taranta Power, ad un movimento che impone la musica etnica italiana nella rete internazionale della World Music.



Bande a Sud in IL SUONO ILLUMINATO

Puntuale come ogni estate ritorna Bande a Sud, il festival dedicato agli immaginari bandistici, alla musica e al folklore che, da sempre, ruota attorno alle bande da giro. Fiati, ottoni, grancasse, cassarmoniche, bancarelle e luminarie, tornano ad essere protagoniste indiscusse di un’esperienza di sud autentico, attraverso la riscoperta delle tradizioni popolari, della musica e delle tipicità enogastronomiche.

Diventato in pochi anni un appuntamento fisso nel Nord Salento, grazie ad un’importante offerta musicale, caratterizzata dalla presenza di artisti di fama nazionale e internazionale, Bande a Sud (e il Comune di Trepuzzi), quest’anno si inserisce ne IL SUONO ILLUMINATO, progetto vincitore del Programma spettacolo della Regione Puglia, realizzato assieme ai comuni di Guagnano, Salice, Surbo e Squinzano. Fil rouge dell’intera idea progettuale: la valorizzazione dei luoghi attraverso quella cultura immateriale, che in moltissimi paesi del Salento si esprime attraverso la ritualità delle feste patronali e delle bande da giro.