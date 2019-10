"Fantasie d'opera" per la Camerata musicale salentina

Fantasie d'opera è il secondo appuntamento con la 50^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina venerdì 1 novembre al Teatro Apollo.

Come per l'inaugurazione della stagione, con protagonista il “musical genius” Alessandro Quarta, spazio ai grandi artisti salentini: sul palco del prestigioso teatro leccese si esibiranno infatti I Cameristi di Lecce, con Andrea Manco, primo flauto dell'Orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala di Milano, Luigi Bisanti, anch'egli flautista, e Valerio De Giorgi al pianoforte.

In programma fantasie brillanti su temi tratti dalle più celebri opere liriche.

Considerato uno dei più brillanti flautisti della sua generazione, Andrea Manco è Primo Flauto dell'Orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala dal 2015. Ha studiato al Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce sotto la guida di Luigi Bisanti, diplomandosi a 16 anni col massimo dei voti e la lode. Nel 2002 è stato scelto da Riccardo Muti come primo flauto dell’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini”, da lui creata.

Luigi Bisanti si è diplomato in Flauto Traverso e Flauto Dolce con il massimo dei voti presso i Conservatori “T. Schipa” di Lecce e “N. Piccinni” di Bari. E' stato primo flauto nelle orchestre ICO di Lecce, Orchestra da Camera dell’Istituzione Concertistica Salentina, Orchestra Internazionale d’Italia, Orchestra della Magna Grecia, Orchestra giovanile “U. Ughi” di Roma, ed è stato interprete di prime esecuzioni assolute di opere contemporanee e di musica antica eseguite con strumenti d’epoca. Collabora attualmente con l'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.

Valerio De Giorgi si è diplomato giovanissimo in pianoforte col massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce. Ha proseguito i suoi studi musicali perfezionandosi in esecuzione pianistica col M° Aldo Ciccolini, diplomandosi poi brillantemente anche in Composizione, Direzione di coro col massimo dei voti e la lode e in Orchestrazione per banda e Direzione d’orchestra presso il Conservatorio di Monopoli.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, il Castello Carlo V, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

Anton Bernhard FÜRSTENAU- L’Union Introduzione e Rondò brillante op.115

su temi dalla Norma di Bellini

per due flauti e pianoforte

Carlo FISCHETTI - Gran Melodia op.4 sulla Medea del Cav. Mercadante

Brillantemente variata per flauto e pianoforte

“Dedicata al mio amico R. de Angelis”

(Fondo Fischetti, Casa Museo Spada)

Ernesto KÖHLER - Zweites Konzrtduett über eine Melodie von Chopin op.68

per due flauti e pianoforte

***************************

Luigi HUGUES - Gran Fantasia da Concerto op. 5 su “IL BALLO IN MASCHERA” di G. Verdi

per due flauti e pianoforte

J. DEMERSSEMAN - Solo De Concert n. 6 op. 82

per flauto e pianoforte

Franz e Karl DOPPLER - Fantasia sul “RIGOLETTO” di G.Verdi

PREZZI (comprensivi del diritto di prevendita)

Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24

Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 18

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 22, Ridotto* € 19

Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 12

Loggione: Intero € 17, Ridotto* € 14

ABBONAMENTO A 12 SPETTACOLI:

Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 260, Ridotto* € 230

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 210, Ridotto* € 180

Loggione: Intero € 120, Ridotto* € 90

ABBONATI! CONVIENE!

* La riduzione è valida per: over 65, under 35 anni | Docenti | Studenti | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Disabili e Accompagnatori

La riduzione verrà applicata soltanto dietro presentazione del relativo documento che la consente.

E’ previsto 1 biglietto omaggio ogni 10 paganti il biglietto a tariffa intera.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.

PREZZI SPECIALI UNDER 35, SCUOLE, DISABILI e ACCOMPAGNATORI

E' disponibile una quantità limitata di posti a tariffa speciale per Under 35, scuole, scuole di danza, disabili e accompagnatori e soci “Salento Swing People”.

Poltronissime ultime file e Palchi Laterali I Ordine: € 18

Poltrone ultime file e Palchi Laterali II Ordine: € 12

Loggione: € 8

Info per accedere alla promozione: 0832 309901 – 348 0072655

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l'acquisto del biglietto o dell'abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.

CON I BIMBI A TEATRO!

Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi da quest'anno è possibile! L'Associazione organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 10 € a bambino, con possibilità per i bambini di assistere allo spettacolo.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.