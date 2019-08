Lunedì 12 Agosto, il centro storico si accende con La Festa delle bande di strada.

Puntuale fin dalla prima edizione, è l’appuntamento più sentito della rassegna, che inizia alle 21.00 da Largo Margherita con Il magico e tradizionale percorso in carovana lungo Corso Umberto I e che conflui- sce poi in piazza per una festa di musica in cassarmonica, fino a tarda sera, con le street band più talen- tuose di Italia.

La festa delle bande di strada è una delle feste bandistiche più autentiche e coinvolgenti in Italia, che porta come in un incanto decine e decine di musici ed i loro lucenti ottoni e percussioni a risvegliare le strade silenziose del piccolo centro storico di Trepuzzi, a chiamare tutti a raggiungere la strada, unirsi al cammino della carovana e celebrare una musica fatta di mille suoni e volti, in una notte di festa dove il ritmo unisce e festeggia la comunità, variopinta e preziosa nelle sue diuerenze.

La ricetta, messa a punto nel 2012 dal M° Gioacchino Palma, ha ammaliato e fatto sognare centinaia di persone, concittadini e viaggiatori anche solo di passaggio nel nostro territorio, ma non solo, dopo anni di lavoro sugli immaginari contemporanei della banda, tante esperienze in Puglia ed Italia hanno preso piede sulla scìa di questo incanto e l’intuizione è diventata presto nuova modalità culturale, che trova il suo centro nella condivisione di esistenza lungo un cammino.

Le street band coinvolte: Bandakadabra (Piemonte), Bandita oflcina del ritmo (Puglia), Sud Street Band (Sicilia), Second Line (Toscana),The Fantomatik Orchestra (Toscana), Magicaboola Brass Band (Toscana), Banda Giovanile, Majorettes e Sbandieratori “Note nel Pentagramma” (Puglia), Mabò band (Marche), Carillon Vivente ed il suo elegante pianoforte mobile, Artisti di strada.



Il programma della serata:





Ore 19.00 Evento speciale a cura di Arci Lecce società cooperativa sociale: MuSaico a sud.

Nella primissima serata di preparativi e fermento con le street band radunate prima della festa, si inizia con un incontro speciale in piazzetta Anna Frank, per presentare alla comunità il mosaico presentato in occasione delle celebrazioni per la Giornata della memoria.



Ore 20.00 Evento speciale a cura di BlaBlaBla | Bande a Sud Kids

La parata della Festa delle bande di strada sarà aperta da un emozionante gruppo d’eccezione: i bambini e le bambine partecipanti al progetto Bande a Sud Kids, giunto alla sua terza edizione e curato dall’Asso- ciazione BlaBlaBla. Dalla biblioteca Comunale la banda dei bambini e delle bambine si dirigerà verso Largo Margherita.



Ore 21.00 Parata tradizionale delle bande di strada intorno al consueto e suggestivo percorso nel centro storico. Confluisce in piazza.



NON SOLO MUSICA, C’è BANDE A FOOD!

In Largo Margherita, all’11 al 16 agosto, l’ottava edizione del festival sarà ancora più coinvolgente e mul- tisensoriale con lo spazio di "Bande a Food" che abbraccerà profumi e sapori di uno streetfood gourmet, con momenti di presentazione delle eccellenze salentine food and beverage.

Il progetto



Dal 2012 il festival Bande a Sud porta in piazza grande musica, tradizione, magia, trasformando ogni volta Piazza Largo Margherita a Trepuzzi nel centro salentino degli immaginari bandistici.

Qui, il grande patrimonio bandistico del Sud e la musica da strada si legano ai ritmi del mondo in una grande esperienza di comunità. Il festival, anche quest’anno, si inserisce nel progetto de IL SUONO ILLUMINATO, risultato vincitore del programma triennale per lo spettacolo della Regione Puglia e che vede Trepuzzi come comune capofila insieme ad altri quattro comuni del Nord Salento, (Guagnano, Surbo, Squinzano, Salice) per un serrato ventaglio di spettacoli di alta qualità che incontrano le tradizioni e tipicità nord salentine, non solo in estate.