Festa della Liberazione per "Seiacasa" sulla pagina facebook del Sud Est Indipendente

Il festival "SEI - Sud est indipendente" celebra la "Festa della Liberazione" con una puntata speciale del format #SeiACasa.

Sabato 25 aprile dalle 18:30 nel salotto virtuale si accomoderanno tanti ospiti per due ore di musica live, interviste, testimonianze, riflessioni in diretta sulle pagine Facebook di Sei - Sud est indipendente e Coolclub e in collaborazione con i media partner DiceTV, RKO, MEI - Meeting Degli Indipendenti e Radio Wau. Il Festival pugliese ideato, prodotto e promosso da Coolclub - con la direzione artistica di Cesare Liaci - non si è fermato per l'emergenza Coronavirus proponendo, in queste settimane, una nuova formula sul web.



Durante la puntata, condotta da Cristiana Francioso, Pierpaolo Lala e Luca Brindisino con la regia di Toni Nisi, si alterneranno numerosi ospiti. Il cantautore Alessio Lega, Premio Tenco nel 2004 con "Resistenza e amore" e nel 2019 con "Nella Corte dell'Arbat - Le canzoni di Bulat Okudžava"; Adriano Bono, autore, cantante, polistrumentista, organizzatore di eventi e produttore dalle mille anime musicali, fondatore del collettivo Radici nel cemento, storica band della scena reggae/ska/dub italiana; Treble Lu Professore, musicista, cantante, autore, produttore, tra i fondatori dei Sud Sound System, che, attivo fin dalla fine degli anni ottanta, ha firmato brani storici nel panorama nazionale della musica reggae ed hiphop. Da Bruxelles, la cantante Sofia Romano racconterà la sua quarantena e il suo "silenzio artistico".