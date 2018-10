Gli Avvocati Divorzisti alla Fera di San Simone

Sannicola in Fiera: il 28 e 29 ottobre, a Sannicola, torna la grande Fiera di San Simone, che da oltre due secoli vede la presenza di centinaia di espositori e migliaia di visitatori, quest’anno, oltre al patrocinio della Regione Puglia e della Provincia di Lecce, sarà impreziosita dal patrocinio e dal sostegno della Confartigianato di Lecce.

Nella centralissima piazza della Repubblica ritorna la rinomata “Fiera del Gusto”, con lo scopo di offrire alle aziende dell’agro-alimentare l’opportunità di promuovere i propri prodotti. Saranno presenti, oltre alle aziende salentine con le eccellenze del nostro territorio, aziende provenienti dalle varie regioni d’Italia (Umbria, Calabria, Sicilia, ecc.): vini, olii, taralli, olive, salumi e formaggi tipici, conserve, fornerie, liquori, tutti in esposizione per i visitatori nella suggestiva cornice di piazza della Repubblica.

Presente anche un’area destinata all’artigianato del libero ingegno, quest’anno con la assoluta novità dello stand dedicato all’artigianato tipico salentino con maestri-impagliatori e artisti della cartapesta, terracotta e ceramica. Nelle vie adiacenti alla piazza centrale, come da tradizione, non mancheranno gli stand della associazioni locali e i caratteristici venditori ambulanti di “Cibo di strada”, castagne, scapece, dolciumi, “cupeta”, ecc., per la gioia dei palati di grandi e piccini.

Importante anche la collaborazione dei volontari della Pro Loco che animeranno la giornata del 28 con due importanti iniziative: le visite guidate al Frantoio ipogeo di via Roma (XVIII secolo) nella mattinata, e “Street-CHEF: sfida all’ultima cucchiara!” nel pomeriggio, quando quattro aspiranti-CHEF si sfideranno dal vivo nella preparazione di alcuni piatti tipici, e il più votato da una giuria popolare e una di esperti, sarà premiato con l’ambita “CUCCHIARA D’ORO FIERA DI SAN SIMONE 2018”.

A fine serata avverrà la premiazione del 1° concorso organizzato dal Comune dal titolo "Sannicola in uno scatto" e a concludere grande musica live con la verve e il carisma de Gli Avvocati Divorzisti, un quartetto che innamorato dalla musica italiana, riprende e rivisita canzoni italiane dagli anni 50 agli anni 80.

Immancabile poi l’appuntamento con la fiera del bestiame nella mattinata di domenica 28.

Insomma, tantissimi appuntamenti con iniziative per tutti i gusti per una Fiera di San Simone 2018 da vivere insieme e ricordare. Buon divertimento!!

Gallery