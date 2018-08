"Food art in piazza"

La 6° Edizione di -Arte in Piazza- ritorna con un nuovo concept, nuove collaborazioni e tante sorprese!

Lietmotiv della serata sarà l'energia musicale, tra funk, pop e jazz, della Conturband, prima Street Band di Puglia.

Inoltre, avremo il piacere del contributo artistico della Victory Dance e dalle ore 20 il laboratorio circense per bambini dell'associazione Tabarin.

Quest'anno l'evento, oltre ai vari stands del libero ingegno, l'esposizione ed estemporanea di artisti locali si arricchirà di FOOD, grazie alla collaborazione delle attività presenti in piazza.

Appuntamento per tutti i gusti e per tutte le età il 13 Agosto in Piazza della Repubblica a Sannicola.



Evento organizzato da:



Comune di Sannicola

Proloco Lido Conchiglie Sannicola

Novalba