Francesco Guaiana e Gabriele Fava per "Dodicilune presenta"

Il chitarrista Francesco Guaiana e il sassofonista Gabriele Fava sono gli ospiti del quinto appuntamento di "Dodicilune presenta".

Martedì 16 giugno alle 19, sulla pagina facebook e sul canale youtube dell'etichetta discografica salentina fondata da Gabriele Rampino e Maurizio Bizzochetti, prosegue infatti il nuovo format web, condotto dal giornalista e addetto stampa Pierpaolo Lala della Cooperativa Coolclub, ideato per presentare le ultime novità discografiche, anticipare le nuove produzioni e svelare agli audiofili dettagli tecnici e curiosità.

La quinta puntata prenderà il via con la presentazione ufficiale di "Bandha", nuovo progetto discografico di Francesco Guaiana. Nei dieci brani originali, il chitarrista e compositore siciliano è affiancato da un ensemble "variabile" completato dal basso di Gabrio Bevilacqua (strumento suonato in un brano da Luca Lo Bianco), dalla batteria di Carmelo Graceffa e Giuseppe Urso ed arricchito, in alcune composizioni, dalla tromba di Filippo Schifano, dai sax di Gianni Gebbia (soprano), Letizia Guastella (alto), Alex Faraci (tenore) e dal piano di Mauro Schiavone. La voce di Daniela Spalletta impreziosisce il brano di apertura "A Useful Step" e altri tre brani in scaletta ("Go Back", "Secret Trip" e "Sweet Witch"), dei quali firma anche il testo. Bandha in sanscrito significa “afferrare”, “prendere”, “fissare” e fa riferimento, in sintesi, a specifiche tecniche yoga che aiutano a migliorare la respirazione e a canalizzare l’energia in una determinata parte del nostro corpo per evitare che essa venga dispersa. «Ho trovato in questo significato molte affinità con la musica che ho scritto, non ultima la velata assonanza fonetica con ‘banda’, intesa come ensemble musicale e l’ho subito scelto per dare il titolo a questo mio lavoro discografico, arricchito dalla fondamentale presenza di tanti musicisti straordinari che hanno contribuito con la loro energia, passione e talento a trasformare nel modo migliore le mie idee in musica», sottolinea Guaiana.