Galà di Opere e Operette al Teatro Paisiello

Domenica 25 febbraio, al Teatro Paisiello di Lecce, il soprano Veronica Granatiero, il tenore Raffaele Pastore ed il pianista Vincenzo Rana saranno i protagonisti del “Galà di Opere e Operette”, quinto appuntamento della rassegna di Concerti con Aperitivo organizzata dalla Camerata Musicale Salentina.

Un appuntamento straordinario per gli amanti del genere, con un programma misto che vedrà impegnati il soprano ed il tenore in arie conosciute sia dagli appassionati dell'Operetta che dai puristi dell'Opera.

Dalle note appassionanti della soffitta di Rodolfo (La Bohème), alla canzone popolare italiana, dai leggeri e famosissimi valzer della Duchessa del Bal Tabarin a quello seducente di Musetta, dall'amore ritrovato di Hanna e Danilo (La Vedova Allegra) a quello perduto di Violetta (La Traviata), sarà un lungo viaggio tra i brani più celebri ed apprezzati dal pubblico.

Quell'amore che è stato raccontato in ogni suo aspetto, spensierato e passionale, geloso e fresco, ingenuo e desideroso, da parte dei più illustri compositori operistici e d'operetta sarà il protagonista assoluto di una matinèe da non perdere.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

La romanza della Vilja da La vedova allegra F. Lehár

Valzer di Frou Frou da La duchessa del Bal Tabarin L. Bard

Meine Lippen da Giuditta F. Lehár

Tace il labbro da La vedova allegra - F. Lehár

Tu che m'hai preso il cor da Il paese del sorriso - F. Lehár

Non ti scordar di me - E. De Curtis

Voglio vivere così D'Anzi e Manlio

Amapola Gamse e e Lacalle

A' vucchella F. P. Tosti su testo di G. D' Annunzio



Je veux vivre da Romeo et Juliette C. Gounod

Quando men vo' da La Bohème G. Puccini

O mio babbino caro da Gianni Schicchi G. Puccini

Chi il bel sogno di Doretta da La Rondine G. Puccini

Parigi, o cara da La Traviata G. Verdi

O soave fanciulla da La Bohème G. Puccini

Quanto è bella quanto é cara da L' Elisir d'amore G. Donizetti

La mia letizia infondere da I Lombardi alla Prima crociata G. Verdi

Se il mio nome saper voi bramate da Il barbiere di Siviglia G. Rossini

Biglietti e Abbonamenti in prevendita disponibili presso la sede della Camerata, il Castello Carlo V ed online e nei punti vendita del circuito Bookingshow.

PREZZI BIGLIETTI

Posto unico: INTERO € 15 + 2 dp – RIDOTTO* € 12 + 2 dp

* Riduzioni previste per over 65, under 25, docenti, studenti, soci BiCinema. La riduzione verrà applicata presso la Camerata soltanto dietro presentazione del documento che la consente.

ABBONAMENTO A 4 CONCERTI CON APERITIVO (fino al 18 febbraio): € 30

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l'acquisto del biglietto o dell'abbonamento utilizzando il Bonus Cultura.

CON I BIMBI A TEATRO!

In contemporanea con gli spettacoli serali, nelle sale interne dei teatri, la Camerata Salentina, in collaborazione con la Scuola Superiore di Musica Harmonium, organizza un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su. Il costo è di 8 € a bambino, con possibilità per i bambini di assistere allo spettacolo.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti. Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.

INFO

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio, 2B – Lecce / Tel: 0832 309901 - 348 0072655 (Ufficio Stampa)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook!