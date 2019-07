Girodibanda di Cesare Dell'Anna

MARTEDI’ 6 AGOSTO START 21.30 A STRUDA’ IN PIAZZA VITTORIO VENETO GRANDE APPUNTAMENTO CON CESARE DELL’ANNA E IL SUO GIRO DI BANDA, promosso dall’Assessorato al Turismo e Spettacolo della Città di Vernole



Come palcoscenico naturale Cesare Dell’Anna con il suo GirodiBanda si esibira’ sulla cassa armonica illuminata dalle luminarie, da sempre il palco per eccellenza nel quale si esibiscono le bande pugliesi durante le feste patronali.

La sua particolare struttura circolare acconsente allo spettatore di ascoltare il suono perfettamente da qualsiasi punto ci si trovi, permettendo un’amplificazione acustica unica.

GirodiBanda segue l’intento di attualizzare la musica popolare intesa in senso stretto, passando dalle marce sinfoniche classiche del repertorio bandistico dei Maestri E. Abate e N. Ippolito alla musica tradizionale salentina, fino ad arrivare a quella folk popolare e a quella balkan-jazz con arrangiamento per organico bandistico

L’organico diretto dal Maestro Cesare Dell’Anna è composto da una banda pugliese e dal gruppo Opa Cupa, che da ormai quasi vent’anni lavora sulla commistione tra la tradizione musicale delle bande da giro e le ritmiche e melodie delle fanfare dei Balcani.

L’ensemble accompagna le voci più importanti e rappresentative della tradizione salentina tra cui Enzo Petrachi (figlio di Bruno Petrachi, leggenda del Folk Leccese), la cantante degli Opa Cupa Irene Lungo, Enza Pagliara, Rachele Andrioli, Claudio Cavallo, ecc.

La formazione di oltre 30 artisti viene completata dalla presenza di giocolieri e artisti di strada che rendono unica, colorata e stravagante la parata itinerante e l’intero show.

Un evento da non perdere vi aspettiamo sara’ una serata indimenticabile.