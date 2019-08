Il Festival “Il Cammino Celeste” nasce nel 2016 da un'idea di Giorgia Santoro e Luigi Del Prete con l'intento di valorizzare le vie percorse dai pellegrini in viaggio verso Gerusalemme nella Puglia meridionale, con particolare attenzione al percorso che dal porto di Brindisi conduce fino a Santa Maria di Leuca. La direzione artistica del Festival è curata da Giorgia Santoro, Presidente Festival Luigi Del Prete.



Il Festival Il Cammino Celeste fa tappa il 16 agosto ad Andrano con un duo d’eccezione: Serena Spedicato e Giuseppe Magagnino che presenteranno il progetto “LE VOCI DI GENOVA”



Un progetto originale di Serena Spedicato, cantante eclettica, poliedrica e ricca di pathos, dal timbro originale e affascinante, esprime la sua creatività in percorsi musicali variegati, ma raffinati ed eleganti, con particolare predilezione nell’esplorazione del jazz dal sapore cameristico.

"Le Voci di Genova" nasce dalla volontà di ripercorrere la vita dei cantautori genovesi dagli anni '50 ad oggi. Intellettuali prima che cantanti, si ispiravano al jazz, alla filosofia esistenzialista e ai cantautori francesi ad essa legati,

alternativi nei valori e negli stili. Le celebri canzoni di Bindi, De Andrè, Lauzi,Tenco, Paoli, Endrigo, Conte, Fossati saranno le protagoniste di una serata dedicata alla grande tradizione cantautorale dalle raffinate atmosfere del jazz da camera. A riproporre i loro maggiori successi, Serena Spedicato,voce, accompagnata da Giuseppe Magagnino, pianoforte e arrangiamenti.



Castello Spinola-Caracciolo, Andrano

Start ore 21 - ingresso libero



L’evento è promosso da Le Comunità Ospitanti degli Itinerari Francigeni della Puglia meridionale in collaborazione con Info Point Andrano e Associazione Pro Loco Andrano



Per info:

infopointandrano@gmail.com

cell. 350 004 0265