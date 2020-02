"Io che amo solo te. Le voci di Genova" al museo Castromediano di Lecce

Mercoledì 4 marzo (ore 20:30 - ingresso libero) il Museo Castromediano di Lecce ospiterà, in anteprima, "Io che amo solo te. Le voci di Genova", un progetto originale di Serena Spedicato e dello scrittore Osvaldo Piliego.

La cantante leccese, per l'occasione anche voce narrante, accompagnata da Giuseppe Magagnino (piano, arrangiamenti) e Emanuele Coluccia (fiati), ripercorre la vita e le canzoni dei cantautori genovesi dagli anni ’50 sino a oggi. Intellettuali prima che cantanti, alternativi nei valori e negli stili, si ispiravano al jazz, alla filosofia esistenzialista e ai grandi chansonnier francesi.