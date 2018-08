Kardiamundi: la taranta a Tuglie

Mercoledì 29 agosto saranno i Kardiamundi gli ospiti della nuova tappa di Platea D’Estate e dintorni, la rassegna estiva organizzata dall’Assessore alla Cultura del Comune di Tuglie.

A partire dalle ore 21:00, Piazzetta Aragona sarà conquistata dalla travolgente taranta del gruppo salentino reduce da un tour che lo ha condotto fino in Sicilia, e che porterà in paese la musica tradizionale mediterranea in cui brani nuovi o popolari saranno accompagnati da coinvolgenti sperimentazioni armoniche e ritmico-percussive, da reinterpretazioni basate sulla ricerca stilistica d’avanguardia.

Sarà il mondo il mondo stesso nella sua interezza e nelle sue tante sfumature, come suggerisce il nome della band, a essere raggruppato al centro di tutto, con quel cuore caldo del Salento che si scalderà al battito dei tamburelli e sulla danza frenetica ed esorcizzante dei ballerini.



Dalle “nostre” Kalinifta a Aria Caddrhipulina, fino a Riturnella e La Tarantula, la fusione della pizzica con l’animo folk della band sarà la linea guida della serata, insieme alla gioia di suonare la “tradizione” in maniera nuova, divertendosi e facendo divertire, spaziando dal Salento fino alla tradizione sicula e calabra, chiudendo idealmente in un abbraccio il sud del mondo e tutte le sue anime.







Piazzetta Aragona – Tuglie (Le)



Start ore 21:00



Ingresso Libero