Giovedì 22 (ore 01:00 - ingresso libero) in Piazza Mercato ad Alessano, per Una notte nel Borgo, e venerdì 23 agosto (ore 22:30 - ingresso libero) in Piazza Pisanelli a Tricase (per il Circular Music Afro Festival, in collaborazione con Sud Est Indipendente) doppio appuntamento con “La Répétition - Orchestra Senza Confini” diretta da Claudio Prima e Giovanni Martella.

Su Youtube è disponibile il video di "Siamo Uguali", singolo che anticipa l'uscita, prevista in autunno, del cd d'esordio "Mondo!", prodotto da Finisterre con il sostegno di Puglia Sounds Record 2019. Il progetto nasce nel marzo del 2017, con l'obiettivo di far incontrare la musica tradizionale del West Africa e il sound del nuovo Salento, crocevia di popoli, e unisce musicisti italiani e africani nella creazione di un repertorio inedito.



Il progetto prende forma durante delle session aperte tenutesi alle Manifatture Knos di Lecce e successivamente in alcuni workshop con esponenti internazionali della musica WestAfricana. Durante le session, i musicisti hanno incontrato Meissa Ndiaye (Senegal), Somieh Murigu (Kenya) e Mike E. Eghe (Nigeria) con i quali hanno esplorato i canoni della musica tradizionale dei rispettivi paesi di provenienza.

I tre sono tuttora membri stabili dell’orchestra. A settembre del 2018 La Répétition incontra i maestri Ousmane Coulibaly e Petìt “Solo” Diabaté, due artisti del Burkina Faso riconosciuti a livello internazionale, per esplorare il sound della musica Burkinabé. Nel Gennaio 2019, l’orchestra incontra per un nuovo approfondimento Oumar Kone, fuoriclasse maliano del Djembé.

Il risultato di questo processo è un’orchestra multietnica che fonde sonorità westafricane, mediterranee e salentine in un linguaggio moderno e originale, costituito da una potente sezione ritmica di djembe, ngoma, dundun, il cuore pulsante del progetto, che insieme a balafon e kamalé ngonì conserva il contatto con la tradizione africana, da un’ampia sezione fiati, chitarra elettrica e basso e da oud, violino e organetto che tracciano un ponte ideale con Mediterraneo e Salento.