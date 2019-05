Lu Mbroia e Artelica presentano "Parutrova Fest", evento speciale che mette insieme le due associazioni nella splendida cornice de Lu Mbroia, per una serata inedita, contaminata dalle musiche degli "Strada Ketelos".

Dalle strade di Napoli agli ulivi delle campagne di Corigliano d'Otranto, il collettivo musicale "on the road" porta in scena il meglio del suo repertorio, frutto di continue evoluzioni e improvvisazioni.

Uniti dalla passione per la musica, dal jazz alla musica popolare, diversi per provenienze culturali e geografiche (Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Francia), Marcello al mandolino, Dario alla chitarra manouche, Luca alla tromba, Gabriele al clarinetto, Davide al contrabbasso, Sergio al sassofono, delizieranno questa prima edizione.

"ParuTrova Fest" nasce dalla stessa bellezza di incontrarsi e contaminarsi. Da Soleto a Corigliano d'Otranto, da casa Artelica alle campagne de Lu Mbroia, in fondo "paru cerca paru e paru trova".

Presso Art&Lab Lu Mbroia

Via Marcello, Corigliano D’Otranto

Start cena ore 20.30

Start live ore 21.30

Contributo associativo: 3 Euro

Info: lumbroia@massimodonno.it, 3381200398

Prosecuzione di via Marcello, Corigliano d'Otranto (cerca “Associazione Art&Lab Lu Mbroia” su Google Maps!)