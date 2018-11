Ludovica e Vincenzo Rana in tournée in Cina

Il talento mediterraneo e la civiltà cinese: interessante tournée per la giovane violoncellista salentina Ludovica Rana che, accompagnata al pianoforte dal padre Vincenzo Rana, si esibirà in quattro prestigiose Università cinesi.

Il 30 Ottobre saranno alla University of Arts and Sciences di Bao Ji, il 31 Ottobre alla Huai Yin Normal University, il 2 Novembre alla Normal Nan Chang University e il 3 Novembre presso Teacher’s College dell’Università di Bao Tou.

Eseguiranno la Sonata Op. 99 di J. Brahms, la Sonata di C. Frank e due brani di Castelnuovo Tedesco.

Grazie alla “Programmazione Puglia Sounds Export 2018” della Regione Puglia – FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro – si potrà portare una grande risorsa del territorio italiano in Cina: il repertorio per strumenti ad arco. Non scordiamo che la tradizione liuteristica trova nel territorio italiano la massima compiutezza: Stradivari, Guarnieri del Gesù, Amati sono solo alcuni dei grandi liutai che hanno realizzato gli strumenti più belli e raffinati al mondo.

Dare a una giovane artista europea l’opportunità di entrare direttamente nelle Sale da concerto di Università delle Arti in Cina è un’operazione il cui significato va al di là della sola performance. “Si tratta di entrare nel cuore delle Istituzioni cinesi preposte alla formazione artistica e di proporre un contatto culturale e sociale oltre che artistico - dichiara la giovane violoncellista Ludovica Rana - due culture così differenti ma affascinanti per competenze, tecnica, sensibilità! Sono molto felice e grata a Puglia Sounds e alla Regione Puglia per questa importante opportunità.

Nell’immaginario collettivo il “modello cinese” si identifica con quello di infallibilità tecnica, depauperandolo da ogni afflato interpretativo e sentimentale. Immergersi completamente per qualche giorno nel sistema musicale delle quattro Università, sarà sicuramente un grande momento di crescita per me e, spero, anche per i giovani musicisti con cui mi confronterò!”