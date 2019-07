Mama Ska & friends: concerto per i 20 anni della band salentina

"Vent’anni sono passati ma siamo ancora all’inizio”. Carichi di ottimismo e di progetti per il futuro, i membri della band Mama Ska festeggiano i 20 anni di attività del loro gruppo.



Nata nel Salento sugli sgoccioli del 1998 tra i banchi di scuola, la formazione composta da 5 musicisti cresce velocemente, con un progetto curato nei dettagli giorno dopo giorno. Già dai primi concerti si nota che qualcosa nel Salento si muove davvero!

Nell’estate del 1999 i Mama-Ska vincono "Onderock Festival" che per loro sarà una svolta e permetterà di proporsi in diverse piazze e manifestazioni coinvolgendo sempre più un numero maggiore di curiosi e riuscendo a portare il loro “Rocksteady Beat” veramente dappertutto.

Molti definiscono il gruppo una vera e propria “Macchina da Palco”, e forse proprio la loro instancabile voglia di suonare dal vivo,è una delle cause del ritardo di una produzione discografica.

Produzione che arriva solo nel 2002 con l’uscita di Hot Mama Café per l’etichetta indipendente Drim;10 tracce che esplorano il mondo musicale del gruppo, che nel frattempo colleziona live in giro per l’ Italia e affianca molti nomi della scena musicale (fra i più noti Nuove Tribù Zulu, Radici nel Cemento, Sud Sound System, Bisca, ecc…).

In questi anni si sono avvicendati circa 60 strumentisti, ma la Band è rimasta una piccola grande famiglia, pronta ad accogliere new entry e a fondersi con energia e semplicità, tra passato, presente e futuro. Il gruppo ha all’attivo quasi 2mila concerti in giro per l’Italia, tra piazze, club e party. Numeri ed esperienze che fanno dei Mama Ska una delle più rinomate Ska band del sud Italia, che propone da sempre uno show originale e adrenalinico, seguito e apprezzato dai tanti fan.



Mama Ska & Friends --- Un Concerto/Festa all'interno del quale i Mama-Ska ripercorreranno quasi 20 anni di attività artistica. La band per l' occasione ha chiamato a raccolta tanti grandi ospiti del panorama musicale salentino. Stay tuned!



Largo Vittorio Veneto (Villa Comunale), Cannole(Le)

-- Ampio parcheggio --

-- Parco Gonfiabili --

Ingresso gratuito - Dj set a fine concerto