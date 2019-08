Mercury Hall + Elisha Morningstar + Knn

Dopo la lunga pausa estiva Aaltra ritorna ospitando tre dei progetti più interessanti della scena elettronica sperimentale italiana.



MERCURY HALL

Dal Veneto, operoso e sornione, Matteo Castro diffonde ormai da tre lustri, sia come discografico che come autore, i risultati di una ricerca incessante lungo le curve più impervie e meno battute di quello spettro sfuggente che si è soliti compendiare nella dicitura "musica sperimentale”. Con l’etichetta Second Sleep, attiva dal 2007, e nelle vesti prima di Kam Hassah e di Mercury Hall poi conduce un viaggio sonoro indifferente ai trend stagionali, in un’osmosi perfetta tra l’osticità proverbiale del noise e netti richiami alla musique concrète.



ELISHA MORNINGSTAR

Unendo astrattismo puro a parentesi più schiettamente espressionistiche le eterogenee registrazioni e le sparute performances di Elisha Morningstar mirano a realizzare ambienti acustici distopici e perturbanti, tra escandescenze rumoristiche e intermezzi più tradizionalmente musicali. Le sue composizioni sono state edite oltre che attraverso Joy De Vivre - l’etichetta di casa - da Canti Magnetici, Ascetic House, Total Black, Second Sleep, Strange Rules



kNN

kNN è Renato Grieco. Contorto cinéma pour l'oreille si scontra con la psicoacustica e il riduzionismo strumentale; dialogo silenzioso tra realtà e rappresentazione, performance site specific, nichilismo grottesco e poesia sonora, rigida premeditazione e forma aperta.