La Municipal per il Suono Illuminato

Continua l’estate nord salentina con “Il Suono Illuminato”, il progetto che riprende il suo percorso annuale di scoperta e promozione del territorio attraverso musica di qualità e concerti gratuiti in piazza, impreziosendo e animando il calendario di riti, feste e folklore più autentico e tradizionale dei cinque paesi nord salentini coinvolti.



A Villa Baldassarri, accompagnando i sapori della “Sagra del maiale”, appuntamento da sempre molto atteso in tutto il territorio nord salentino, l’8 settembre il concerto de “La Municipal”, band emergente salentina, che fonda le sue radici nel genere indie pop italiano. Nato nel 2013 è composto dai fratelli Carmine e Isabella Tundo originari di Galatina. Tra i successi più conosciuti I tuoi bellissimi difetti, Finirà tutto quanto e L’universitaria fuori sedi.



IL SUONO ILLUMINATO, progetto finanziato a valere su PATTO PER LA PUGLIA – FSC 2014-2020 – AREA DI INTERVENTO IV – AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LO SPETTACOLO DAL VIVO E LE RESIDENZE ARTISTICHE (ART. 45 DEL D.M. 1 LUGLIO 2014) – Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Sezione Economia della Cultura, realizzato assieme ai Comuni di Guagnano, Salice Salentino, Surbo e Squinzano e Trepuzzi, come capofila. Fil rouge dell’intera idea progettuale: la valorizzazione dei luoghi attraverso quella cultura immateriale che, in moltissimi paesi del Salento, si esprime attraverso la ritualità delle feste patronali e delle bande da giro; offrire un prodotto culturale tipico e riconoscibile e una modalità di fruizione strutturata della cultura popolare più autentica, in risposta ad una domanda turistica sempre più interessata a fare esperienze, legate allo spirito dei luoghi