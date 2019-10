Music from the trees: album di debutto per il progetto "Plants dub"

Martedì 15 ottobre esce in vinile, cd e digitale, "Music from the trees" album di debutto del trio salentino Plants Dub, prodotto dalle etichette salentine CGS e Pregnant Void, con il sostegno di Puglia Sounds Record 2019 (Regione Puglia - FSC 2014/2020 - Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro Futuro).

Fondato da Francesco Andriani De Vito aka Dubin, dalla storica dell’arte Maria Teresa Santoro e dal produttore dub Andrea Presicce aka NoFinger Nails, Plants Dub ha come peculiarità l’assunto che le piante sono esseri viventi identici all’essere umano.

I cinque brani inediti del disco connettono i ritmi ipnotici del dub con le teorie della bioacustica creando uno scambio musicale uomo-pianta in piena regola. Plants Dub ribalta la visione antropocentrica per materializzare, attraverso il suono, le melodie prodotte da specie vegetali e renderle contemporanee alle sonorità ipnotiche del dub.

Il disco sarà presentato ufficialmente sabato 26 ottobre (ore 21 - ingresso 10 euro, inclusa una copia del cd) al Must - Museo Storico di Lecce, in collaborazione con il festival Conversazioni sul futuro.

Plants Dub è anche una riflessione sul paesaggio sonoro e un archivio digitale in progress che può esprimersi attraverso la produzione di brani musicali, ricerche teoriche, progetti installativi, perfomance.

Plants Dub parte da un dato di fatto: le piante emettono vibrazioni. Queste frequenze, dovute alla circolazione di liquidi e acqua raccolta dalle radici, non sono percepibili dall’orecchio umano: viaggiano nello spettro infrasonoro. Utilizzando un sintetizzatore, Plants Dub capta questo ritmo naturale per trasformarlo in potenziale espressivo.

Crea di fatto una comunicazione inter-specie che si gioca tra basi elettroniche e partiture naturali, tra effetti hardware e tempi linfatici. Plants Dub collabora per le sue ricerche con il Dipartimento di Scienze Biologiche e Ambientali dell’Università del Salento. La produzione musicale ha seguito un doppio registro: nei brani Acanthus mollis e Morus le melodie vegetali si sovrappongono a ritmi dub appositamente composti, in Laurus nobilis, Olea europaea e Quercus ithaburensis, le melodie degli alberi sono tradotte in suoni ambient.

Music from the trees è il risultato di una ricerca durata due anni che ha avuto come campo d’indagine lo studio della vita delle piante in un’accezione filosofica, scientifica e fondamentalmente poetica.