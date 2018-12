"Neri Per Caso" ospiti del Teatro Apollo di Lecce

Venerdì 14 dicembre al Teatro Apollo di Lecce, ospiti della Camerata Musicale Salentina, i Neri Per Caso, il gruppo a cappella italiano più famoso nel mondo, saranno protagonisti del concerto “Natale Per Caso”, in cui gli artisti, insieme ad alcuni brani tratti dal loro repertorio, eseguiranno alcune tra le più belle musiche tradizionali natalizie.

Natale è la festività che meglio rappresenta e celebra, nel bene e nel male, i valori e l’universo simbolico della cultura europea, genericamente designata come “cultura occidentale”.

Una delle tradizioni più antiche e squisitamente occidentali del Natale è quella dei canti natalizi, le “carols” della tradizione popolare dei paesi nordici. Alcuni di questi canti sono di grande bellezza e pregio musicale, oltre che di lunghissima tradizione. Riproposti oggi dai Neri Per Caso, con stili e sonorità attuali, i canti natalizi tradizionali guadagnano in bellezza, suggestione e capacità di trasmettere sempre con successo la loro magia a chi ascolta.

I Neri Per Caso iniziano a cantare nei locali di Salerno, ed ottengono la partecipazione a Sanremo Giovani 1994 con il brano “Donne” di Zucchero, qualificandosi per la sezione “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo 1995, che vincono con la canzone “Le ragazze”, eseguita a cappella.

Il loro primo disco, “Le ragazze”, che contiene cover di noti brani italiani e due canzoni inedite, ottiene ben sei dischi di platino. È del 1996 il loro secondo disco, “Strumenti”, nel quale la voce si integrava con strumenti acustici ed elettronici e percussioni (bicchieri, cucchiaini, fodere di chitarre...) che creavano atmosfere particolari, diverse ad ogni canzone. Con il brano “Mai più sola”, di Claudio Mattone, il gruppo ripeté l'esperienza del Festival, giungendo al quinto posto tra i Big.

Hanno duettato con grandi dive della canzone italiana come Loredana Bertè, Ornella Vanoni, Mia Martini ed hanno collaborato con alcuni dei maggiori artisti della musica internazionale, come Alicia Keys, Dionne Warwik, Randy Crawford e Chaka Khan, cimentandosi in diversi generi come il funky, il jazz e anche l'R&B.

A 20 anni dalla vittoria del Festival di Sanremo, lo storico gruppo a cappella italiano è tornato in studio di registrazione per incidere “NPC 2.0”, un compendio delle esperienze vissute attraverso una raccolta di 15 brani che unisce il groove musicale ricercato insieme ad alcune cover che appartengono al repertorio live dei tour in Italia e nel Mondo, ma che non sono mai state incise.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, il Castello Carlo V, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese e Grand Hotel Tiziano e dei Congressi.

PROGRAMMA MUSICALE

English Man in NY

Tempo

Donne

Viva la mamma

Via con me

Oh happy day

Jingle Bells

Happy Xmas

God rest you merry gentleman

The Lord is my shepard

Glory Glory

Down by the riverside

Caravan of love

Le ragazze

But non for me

Centro di gravità permanente

Give peace a chance

Guantanamera

La vida es un Carnaval