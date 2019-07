Guagnano_ sabato 27 e domenica 28 luglio

NIDI D’ARAC e street band per l’estate de Il suono illuminato

L’estate de Il suono Illuminato prende il via da Guagnano e dalla sua antica tradizione vitivinicola, arricchendo di musica di qualità - legata al file rouge del rito e del folklore - l’esperienza di scoperta di un Nord Salento che sa incantare oltre le consuete mete turistiche. 27 e 28 luglio, in Largo Pertini, ritorna come ogni anno la storica Festa dell’Uva Cardinal e del Vino, festa dedicata alla specialità di uva locale, dal grande valore storico e sociale per la comunità di Guagnano.

CONCERTI GRATUITI DE IL SUONO ILLUMINATO

Sabato 27 luglio, dalle 20,30, tra gli stand enogastronomici dei produttori locali, si accende il ritmo e l’allegria della Fragagnano street band. Uno spettacolo di strada di circa dieci talentuosi musicisti, che spazieranno tra stili e ritmi ricercati, portando un mix di marce sinfoniche riattualizzate ed una molteplicità di forti suggestioni sonore.

Domenica 28 luglio, sempre in Largo Pertini, alle 22,00 spazio ai NIDI D’ARAC, che presentano il loro nuovo lavoro discografico “FACE B” portando sul palco come ospite la violinista H.E.R.

Gruppo tra i più propositivi nel panorama di quella nuova tendenza musicale che, contaminando la tradizione popolare con le nuove tecnologie sulla base di ritmi comuni, è diventato un autentico fenomeno culturale. Leader del gruppo, è un musicista leccese tra i più creativi e determinati, Alessandro Coppola appassionato conoscitore delle tradizioni musicali del Salento. Il nuovo disco “FACE B” nato a Parigi da un'esperienza di Educación popular, è parte della Programmazione Puglia Sounds, è un disco post moderno, italiano ma allo stesso tempo internazionale: riafferma un legame con la tradizione, inserendo ritmiche tipiche nella newafro e rivelandosi in una molteplicità stilistica che non esclude chitarre psichedeliche o incursioni di rock inglese. Con decine di migliaia di dischi venduti, i Nidi d'Arac sono uno dei gruppi italiani più conosciuti e amati della world music internazionale. Se nella prima parte della loro carriera hanno tradotto in linguaggi urbani l’affascinante ruralità della Puglia, in questa fase inaugurano un nuovo straordinario corso, mostrando come l’Europa si sia evoluta in questi anni.





IL PROGETTO

Il progetto triennale IL SUONO ILLUMINATO, nasce all’interno dell’Unione dei Comuni del Nord Salento e coinvolge cinque paesi che condividono obiettivi e orizzonti di sviluppo. Risultato vincitore del Programma spettacolo della Regione Puglia, il progetto interessa Guagnano, Salice, Surbo, Squinzano e Trepuzzi come capofila. L'obiettivo della rassegna Il Suono Illuminato, la cui direzione artistica è affidata al Maestro Gioacchino Palma , è quello di rafforzare l'identità culturale, musicale, del Nord Salento, partendo dalle tradizioni che accomunano questo territorio, pur conservando le specificità di ogni singolo Comune. La valorizzazione dei luoghi attraverso la cultura immateriale del Salento, si esprime attraverso la ritualità delle feste patronali e delle bande da giro; essenza stessa di questa idea progettuale , che intende offrire un prodotto culturale tipico e riconoscibile e una modalità di fruizione strutturata della cultura popolare più autentica, rispondendo ad una domanda turistica sempre più interessata a fare esperienze, legate allo spirito dei luoghi.