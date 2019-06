Federica Ottombrino e Vittorio Romito in concerto

Per il secondo appuntamento estivo di DonnAconcerto, uno spettacolo che nasce dall’esigenza di una cantautrice e un cantautore (di Napoli, e già celebri in progetti autonomi) di sperimentare e fondere storie, lingue, melodie.

Federica Ottombrino (Fede ‘n‘ Marlen) e Vittorio Romito (Romito) hanno un mondo e un modo comune di vivere la musica... un mondo e un modo essenziali, senza orpelli.

𝗙.𝗥𝗢𝗠 oltre a essere l’unione dei loro nomi è un riferimento alla parola inglese, e quindi in italiano "Da". La musica radicata nei luoghi ha una provenienza che attraverso la melodia si trascina e si catapulta in chi ascolta.

La musica "Da" è dono, che si completa soltanto con il contributo di chi riceve. Ecco perché il pubblico è fondamentale, per questo progetto musicale.

A accompagnare la grande Federica - in esclusiva all’Alveare Lecce, prima data fuori dalla Campania - ci sarà alla chitarra e al cajon Andrea Pasqualini, chitarrista dei Romito.

Ci presenteranno anche dieci inediti in napoletano e in italiano per raccontare un viaggio nella vita, nelle cose semplici e in quelle intricate.

INGRESSO CON TESSERA ARCI

DALLE 20.30 CENA A BUFFET PRENOTANDOSI AL 3491790874

DALLE 21.30 INIZIO CONCERTO CON CONTRIBUTO MINIMO DI 5€.