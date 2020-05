Paolo Zou e Ciki Forchetti per il secondo appuntamento di "Dodicilune presenta"

Il chitarrista e compositore romano Paolo Zou e il cantante salentino Ciki Forchetti sono gli ospiti del secondo appuntamento di "Dodicilune presenta".

Martedì 26 maggio alle 19, sulla pagina facebook dell'etichetta discografica salentina guidata da Gabriele Rampino (direttore artistico) e Maurizio Bizzochetti (label manager), prosegue infatti questo nuovo format web.

Condotto da Pierpaolo Lala, l'appuntamento è ideato per presentare le ultime novità discografiche, anticipare le nuove produzioni e svelare agli audiofili dettagli tecnici e curiosità. Circa un'ora di musica e interviste con artisti e band in compagnia di giornalisti, critici musicali e addetti ai lavori.



Dal 1996 l’etichetta Dodicilune propone un viaggio nella musica a 360°, una visione a tutto tondo tra jazz, classica, contemporanea e le musiche del mondo. Distribuiti in Italia e all'estero da IRD, i dischi Dodicilune possono essere acquistati anche online, ascoltati e scaricati sulle principali piattaforme web grazie a Believe Digital. L'etichetta dispone attualmente un catalogo di oltre 250 produzioni di artisti italiani e stranieri.



La seconda puntata prenderà il via con la presentazione ufficiale di "Piscinas", esordio discografico solista di Paolo Zou che dialogherà con il giornalista Donato Zoppo. Nelle sue otto composizioni originali, che propongono un jazz fortemente contaminato da soul e funk, il musicista romano di origine sarda, che suona la chitarra elettrica, classica, acustica e il banjo, è affiancato da Stefano Rossi al basso elettrico e da Alessio Baldelli alla batteria. “Piscinas” è il nome di una spiaggia vicino a Narbolia, il paese sardo di origine di parte della famiglia del chitarrista.

Questo luogo incastonato tra chilometri di montagne e dune da una parte, e Mar di Sardegna dall'altro, è un posto isolato e difficile da raggiungere. Dopo il guado di due torrenti, di cui uno rosso acceso per via delle vecchie miniere di ferro di Ungurtosu, ci si ritrova di fronte ad un luogo desolato, con qualche coraggiosa pianta di “Ginepro Coccolone” che inframezza dune di sabbia a perdita d'occhio.

Questa spiaggia, per il leader del trio, è forse il posto più magico della Sardegna da lui conosciuta. L'immagine di copertina è stata scelta guardando per caso i lavori di collage vintage di Emanuele Triglia (amico e collega di Paolo). Tra i tanti realizzati, uno fece subito tornare in mente al chitarrista i luoghi isolati ed anche un po' surreali creati dalle spiagge e dalle dune di Piscinas.