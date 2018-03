Filippo Bubbico alla Cantina delle Streghe

“νῦν χρῆ μεθύσθην - Rassegna musicale de La Cantina delle Streghe” ospita, domenica 25 marzo 2018 dalle ore 20:00, Filippo Bubbico in concerto.



Filippo Bubbico, classe ’92, pianista, compositore, arrangiatore, sound engineer, performer, inizia fin da giovanissimo un percorso polistrumentale che lo vede affrontare lo studio della batteria, violino, clarinetto, percussioni, chitarra, basso, canto, musica d’insieme, laboratorio corale.



Si esibisce sui maggiori palchi italiani ed internazionali (“Umbria Jazz”, “Mostra del Cinema Biennale di Venezia”, “Auditorium Parco della Musica”, “Bologna Jazz Festival”, “Medimex”).



Collabora con WELL IN C∆SE, Gsus 4tet, Carolina Bubbico, Mangroovia, Bandadriatica, Orchestra Popolare di Puglia, Giovane Orchestra Del Salento.



Il live esplora nuovi sound che spaziano da potenti groove funk a beat onirici alla ricerca del massimo potenziale espressivo.

L’armonia, il ritmo e la melodia sono il fulcro pulsante del live.



Lo spettacolo inizierà alle ore 20:00 di domenica 25 marzo 2018, presso La Cantina delle Streghe, a Lecce.



Direzione artistica:

Andrea Rizzo - ARTEN

www.facebook.com/ARTEN.events

arten.events@gmail.com

+39 347 4417421



Info e prenotazioni:

"La Cantina delle Streghe"

Music, Food and Relax

Piazzetta Duca D'Atene - Lecce

www.lacantinadellestreghe.it

info@lacantinadellestreghe.it

+39 0832 243859

