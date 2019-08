"Ritmo Binario" in concerto a Mancaversa

Continua con grande successo M-eat & Sound, il festival della convivialità che celebra le eccellenze del “Made in Puglia", ospitato fino al 25 agosto all'interno dell'Arena del Mare di via Riccione, a Mancaversa.

La manifestazione promossa dall’Associazione I-Train in collaborazione con il Comune di Taviano e con il coordinamento esecutivo di Bestproduction ospiterà sul palco, per la sua sesta serata, i RITMO BINARIO. Si prevede un'altra notte di tipicità da gustare all'interno delle aree gastronomiche e tanta pizzica da ballare.

Ritmo Binario nasce nel 2013 ai bordi di una linea ferroviaria, all'interno del Casello della Cupa. Da quel posto ad oggi il progetto musicale è cresciuto, conquistando piazza dopo piazza, live dopo live, il riconoscimento del pubblico. Sette amici legati dalla passione per la musica e con l’idea di contaminare il genere musicale a capo della tradizione salentina, la pizzica , riproponendo in chiave contemporanea i grandi classici della musica popolare e non.

“Ritmo Binario” accosta agli elementi tradizionali nuovi ritmi (reggae, folk, ska) ed alterna canti impegnati alla comicità di testi più leggeri, con lo scopo di proporvi uno spettacolo sui generis, la cui particolarità è il contatto diretto con il pubblico.