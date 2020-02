Salento music competition 2020: al via il concorso musicale internazionale

IL CONCORSO MUSICALE INTERNAZIONALE “SALENTO MUSIC COMPETITION” Il concorso musicale internazionale Salento Music Competition nasce nel 2011 per volere del Maestro Adalberto Protopapa e del Maestro Lucio Margiotta e sceglie volutamente come sede del concorso Ruffano, uno dei più grandi centri storici del Salento dove prendono vita innumerevoli realtà artistiche.

E’ tra i concorsi più rinomati della provincia di Lecce per professionalità e serietà ma anche per i numerosi premi in palio. IL CONCORSO MUSICALE INTERNAZIONALE “SALENTO MUSIC COMPETITION” è un passo obbligatorio per ogni giovane artista; esso da’ la possibilità ad ogni musicista di esibirsi in pubblico, davanti ad una giuria competente e a competere con gli altri candidati; elementi questi che comportano all’ artista una repentina crescere artistica e psicologica.

Saper placare le proprie paure, sapere mantenere attiva la concentrazione fino alla fine, sviluppare la memoria, riuscire ad interpretare nei migliori dei modi ma al tempo stesso “rubare” qualche espressione artistica, qualche trucco usato dagli altri candidati. Solo partendo dal basso e procedendo per piccoli passi il percorso di un’artista diventa solido e duraturo nel tempo.

Sono aperte le iscrizioni per la decima edizione del concorso musicale internazionale “Salento Music Competition 2020” dal 29 maggio al 2 giugno 2020 presso il TEATRO OASI di Ruffano (Le) in via Cavour, organizzato dall’ A.M.S. ACCADEMIA MUSICALE DEL SALENTO in collaborazione con la PROTOPAPA MUSIC ACADEMY di Taurisano (LE) e ACCADEMIA THYMOS di Specchia (LE), con il patrocinio del COMUNE DI RUFFANO, PROVINCIA DI LECCE, REGIONE PUGLIA e Conservatorio di musica Tito Schipa in Lecce.

Il concorso è aperto a 4 categorie: solisti di musica classica, jazz e pop rock; scuole medie ad indirizzo musicale; musica da camera e musica jazz/pop rock dal duo in poi e pianoforte a quattro mani.