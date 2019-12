La Santa Allegrezza con Enza Pagliara e Dario Muci alla Distilleria De Giorgi

Alla Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce proseguono le attività del progetto Alchimie.

Giovedì 19 dicembre (ore 20:30 - ingresso libero) Enza Pagliara e Dario Muci, in collaborazione con Astràgali Teatro, proporranno "La Santa Allegrezza - Canti e racconti del Natale nella tradizione popolare salentina".

Un viaggio di parole e musica che da Betlemme ci porterà nelle nostre case, al profumo di pittule, ai suoni della pastorale. Un viaggio per rivivere insieme la magia di quella notte, in compagnia di pastori, magi e "Mamminieddhi zuccarati".

Prima del concerto, come ogni giovedì (dalle 16 alle 20), inoltre, nella Sala uffici appuntamento con il "microfono aperto" dell’Archivio Sonoro di Comunità a cura di Teatro Zemrude.



Venerdì 20 dicembre (ore 19 - ingresso libero) lo scrittore Antonio Errico presenterà, dialogando con Fabio Tolledi, il nuovo romanzo "Peccata" (Manni Editori). Le confessioni di dieci donne e dieci uomini si intrecciano in un Sud senza tempo tra amore e sofferenza, dannazione e salvezza, menzogne e desideri. Un romanzo corale, con la vita che scorre in un tempo senza tempo e dieci figure di uomini e donne che confessano le proprie colpe, il male di vivere, le passioni.

Sono esistenze che si perdono per sempre in un paese innominato a sud del Sud, dentro un'abbazia, mentre fuori cade la neve e infuria una battaglia. Le storie nella Storia si incontrano e si confondono in una realtà ingovernabile e senza scampo, in pagine forti di luci, colori, tenebre, sofferenze, deliri, furori. La scrittura, con il ritmo di un poema, avvince il lettore che, nell’intreccio, scopre anche l'amore, felicità e dannazione, salvezza e rovina insieme, forza incontrollata, incontrollabile, assoluta.