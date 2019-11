Segni Sonori al Castello Volante di Corigliano d'Otranto

Sabato 16 novembre (ingresso 5 euro) nelle sale del Castello Volante di Corigliano d'Otranto, in provincia di Lecce, Davide Toffolo sarà l'ospite principale di Sottotraccia – Segni Sonori.

La serata targata SeiWinter - Sud Est Indipendente, nata dalla collaborazione tra CoolClub, Big Sur, Multiservice Eco e Comune di Corigliano d'Otranto, sarà interamente dedicata al rapporto tra musica e disegno. Dalle 21:30 il frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti proporrà Graphic Novel Is Back - Unplugged, spettacolo ideato per "far entrare" i lettori nel suo nuovo omonimo libro a fumetti, appena uscito per Rizzoli Lizard.

La vita dell'anti-star della musica indipendente italiana, che con i suoi brani e i suoi fumetti ha segnato almeno tre generazioni, viene messa in scena attraverso canzoni, racconti esilaranti e giochi interattivi con il pubblico. Toffolo è una rock star che fa fumetti e un fumettista che è anche una rockstar. Un'anti-star, per essere precisi. Nessuno ha mai visto così da vicino il grande cantante e disegnatore. Graphic Novel Is Back - Unplugged è un momento intimo per conoscere i segreti del disegno e della musica indipendente e per cantare le canzoni dei Tre allegri ragazzi morti come non le avete mai ascoltate.

Ma la serata prenderà il via già dalle 19:30 con l'inaugurazione della mostra "Rusty Trombone", dieci vinili disegnati da Massimo Pasca durante i dj set di Max Nocco. Dalle 20:30 showcase con una selezione di 30 illustrazioni tratte dalla rivista di giornalismo illustrato, ideata dal collettivo CALM e pubblicata da Edizioni Ergot, "Lamantice - Fiato ai disegni" da vedere e ascoltare nella Quiet zone con le playlist sempre di Nocco che, dalle 22:30 dopo l' Unplugged di Toffolo , chiuderà la serata con le sue selezioni in vinile affiancate dal drawing collettivo a cura degli illustratori di Lamantice .

Il biglietto d'ingresso alla serata alla serata includerà anche la possibilità di visitare la mostra fotografica di Letizia Battaglia (con cinquanta fotografie in bianco e nero che ripercorrono la straordinaria carriera e produzione fotografica della pioniera del fotogiornalismo italiano) e i percorsi espositivi di Visioni del Sud – 100x100 di Marcella Pedone, Salento Death Valley di Gabriele A Albergo, Gocce di Luna di Mauro Bubbico, La grotta dei Cervi di Leonello Bertolucci, Complanare e dintorni di Maurizio Buttazzo - inaugurati durante la sedicesima edizione de La Festa di Cinema del reale. Con lo sguardo rivolto all’insù si potranno scorgere anche gli Affacci, installazione nata da un progetto di residenza artistica "del castello e sul castello" che mette in dialogo l'illustratore Efrem Barrotta e lo scrittore Osvaldo Piliego.



Sud Est Indipendente è un festival che propone buona musica tutto l'anno, promosso da Coolclub e sostenuto (nella sua sessione estiva) dal Fus – Fondo Unico per lo spettacolo del Mibac, dalla Regione Puglia (Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia) e da altri partner pubblici e privati.