Sergio Cammariere in concerto a Castro

Giovedì 1 agosto (ore 21:30 - ingresso libero, con posti a sedere fino ad esaurimento) in Piazza Dante a Castro Marina il cantautore Sergio Cammariere aprirà "Approdi Sonori", rassegna promossa dal Comune di Castro.

Il concerto è organizzato in collaborazione con il festival Sud Est Indipendente, ideato, organizzato e promosso da Coolclub con la direzione artistica di Cesare Liaci, sostenuto da Mibac, Regione Puglia e altri partner pubblici e privati.



L'artista crotonese, impegnato nel suo tour in tutta Italia, sarà accompagnato sul palco dalla sua band, in un quartetto che si esibirà a ridosso del porticciolo, allestito per l'occasione con giochi di luci e colore riflessi sul mare.

Sergio Cammariere, musicista, compositore e interprete di rara e raffinata intensità espressiva, ha nella sua anima l’eco delle note dei grandi maestri del jazz, i ritmi latini e sudamericani, la musica classica e lo stile della grande scuola cantautoriale italiana. E soprattutto, una innata predisposizione per la composizione musicale e l’improvvisazione.