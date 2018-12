"Rossini forever": omaggio al genio per il 150° anniversario della sua morte

Appuntamento giovedì 6 dicembre al Teatro Apollo di Lecce, ore 20.45, con Rossini Forever, l’appuntamento dedicato al genio pesarese nell’anniversario dei 150 anni dalla sua morte nell’ambito della Stagione Sinfonica 2018 di OLES, Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento, con la direzione artistica di Giandomenico Vaccari e il coordinamento artistico di Maurilio Manca.

Il concerto si apre nel segno del ciclo “Le sinfonie di Robert Schumann”, con l’esecuzione della Terza Sinfonia in mi bem. magg. op. 97 (“Renana”). Scritta verso la fine del 1850, durante gli anni sereni vissuti a Düsseldorf sulle rive del Reno, l’opera, organizzata in cinque tempi e probabilmente la più originale e matura delle quattro sinfonie di Schumann, esprime il particolare attaccamento dell’autore a quella terra.

Nella seconda parte del concerto, si svolgerà l’omaggio a Rossini con la presentazione di alcune delle sue più belle sinfonie e arie d’opera interpretate dal mezzosoprano Marina De Liso, affermato talento del belcanto rossiniano che già nella scorsa edizione della stagione lirica «Opera in Puglia», prodotta da OLES, ha ricoperto il ruolo di Angelina, ovvero Cenerentola. In programma: Sinfonia da L'italiana in Algeri e "Cruda sorte!...", Sinfonia da La cenerentola e "Nacqui all'affanno e al pianto...", chiude il concerto la Sinfonia della Semiramide.

Sarà il Maestro rumeno Vlad Conta a dirigere OLES. Dal 2001 Direttore Stabile dell’Opera Nazionale di Bucarest, dove ha diretto oltre 600 recite liriche, è una delle più affermate bacchette rumene a livello internazionale.

Il prossimo appuntamento con OLES è domenica 9 dicembre, sempre al Teatro Apollo alle 20.45, con il concerto Dvořák/Schumann diretto da Guven Yaslicam e la partecipazione del violoncellista Roberto Trainini.



Biglietti e abbonamenti disponibili in prevendita al Castello Carlo V, a 5 e 10 euro i singoli concerti, a 18 e 32 euro gli abbonamenti.



La Stagione Sinfonica 2018 è finanziata nell’ambito delle “Azioni di Valorizzazione del sistema musicale in Puglia” a valere sulle risorse FSC Puglia 2014-2020 - Patto per la Puglia, Area di intervento IV “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”.