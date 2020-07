Tito Schipa Music Festival a Matino

Domenica 19 luglio (ore 21 - ingresso gratuito fino a esaurimento posti nel rispetto delle misure anticovid) in Piazza San Giorgio a Matino con “Wind and friends” del Tito Schipa Wind Ensemble prosegue il Tito Schipa Music Festival, finanziato dalla Regione Puglia - Assessorato alla Formazione e al Diritto allo studio e organizzato dal Conservatorio di Musica "Tito Schipa" di Lecce in collaborazione con le amministrazioni comunali di Caprarica, Salve, Zollino, Matino, Novoli.

Il Tito Schipa Wind ensemble - composto da Sara Caliandro (clarinetto), Giuseppe Contaldo (oboe), Marco Delisi (flauto), Alfonso Greco (corno), Valeria Vetruccio (pianoforte) e dal direttore del Conservatorio Giuseppe Spedicati (fagotto) - si è formato con l’intento di affiancare giovani musicisti a docenti concertisti, durante la preparazione e l’esecuzione del grande repertorio strumentale. Ha al suo attivo diversi concerti effettuati col favore del pubblico nelle passate stagioni.

Il concerto si apre con un brano per quintetto a fiati, composto da brevi danze caratteristiche Ungheresi, seguirà poi con la partecipazione solistica del pianoforte, un capolavoro del 900: la Rhapsody in blue di Gershwin, il geniale autore che ha coniugato la cultura Europea e classica con quella emergente, Jazzistica ed Americana del suo tempo. Seguirà ancora un brano per quintetto a fiati, rielaborazione della famosa sinfonia dell’opera di Rossini, L’Italiana in Algeri.

Per chiudere Il concerto, la formazione al gran completo eseguirà la suite n.1 dall’opera Carmen, voluta dall’autore per divulgare in forma strumentale, i principali temi della sua celebre opera.



Mercoledì 22 luglio (ore 21 - ingresso gratuito fino a esaurimento posti) nella Chiesa di San Nicola Magno a Salve, il Quintetto Tito Schipa - composto da Rosa Andriulli (violoncello), Marcello Baldassarre (violino), Francesco Sabato (violino), Antonio Scarinzi (chitarra) e Fernando Toma (viola) - presenterà “Il virtuosismo italiano in Europa” su musiche del compositore e violoncellista Luigi Boccherini (1743 – 1805).



Giovedì 30 luglio (ore 21 - ingresso gratuito fino a esaurimento posti) nel Chiostro del Convento dei Padri Passionisti a Novoli, lo spettacolo “Voci inaudite..." con musiche di Le Beau, Wiek Schumann, Bonis. L'ensemble è composto da Monica Altamura e Rosa Andriulli (violoncello), Noemi Puricella e Francesco Sabato (violino), Fernando Toma (viola), Lucia Rizzello e Luigi Bisanti (flauto), Luciano Fuso e Valentina Parentera (pianoforte).

Sino a sabato 25 luglio sono aperte le iscrizioni ai corsi propedeutici, preaccademici e accademici nell'ambito dei quattro percorsi di classica, elettronica, jazz e pop-rock del Conservatorio. Dall'Anno accademico 2020/2021 si aggiunge anche il triennio di Etnomusicologia che arricchirà ulteriormente l'attività formativa del Conservatorio presieduto da Biagio Marzo e diretto da Giuseppe Spedicati. Per presentare i nuovi corsi il Conservatorio - che ha una sede anche a Ceglie Messapica - ha lanciato sui social e sul web un video realizzato da Paolo Laku e Francesco Ciarnò grazie alla collaborazione di docenti e studenti.

La "Toccata e fuga in re minore", celebre opera barocca composta all’inizio del ‘700 dal ventenne Johann Sebastian Bach, è stata rielaborata dagli studenti per presentare la pluralità dei linguaggi che l’Istituzione propone. L’inizio è classico, l’esecuzione all’organo è affidata a Mattia Greco nella Cavea del Conservatorio. Il brano si trasforma in jazz in una assolata Piazza Duomo nel cuore di Lecce, grazie al quartetto composto da Marco Loderini (saxofono), Marco Scarciglia (chitarra), Fabrizio Morrone (contrabbasso), Matteo Spinelli (batteria).