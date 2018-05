Tobia Lamare live band all'Arci Eutopia

Lobello Records è felice di invitarvi al live di Tobia Lamare insieme alla sua band. Dopo aver presentato il suo ultimo disco con successo tra Irlanda, Berlino e Italia, Tobia ritorna in concerto nel mitico Road 66 di Lecce.



“Summer Melodies”, uscito in vinile ad aprile scorso, è l'ultimo disco dell’artista salentino ed ha come coordinate stilistiche il soul, le chitarre della Highway61 e le buone vibrazioni della west coast. Il mare, le onde, la vita, gli amici, l’amore, la natura sono gli elementi principali che si incastrano per dare vita alle canzoni che compongono l’album.



L’estate come stato mentale, come conduttrice di vibrazioni positive, di esperienze, di amore, di calore. Le “SummerMelodies” hanno un suono caldo e nascono da un mare trasparente, agitato nel Salento dai forti venti di scirocco e tramontana. L’estate di Tobia è una stagione senza fine, che inizia in autunno e continua per tutto l’inverno, per poi riaccendersi in primavera.



Tobia Lamare: voce e chitarra

Ac Jr: armonica

Antonino De Blasi: basso

Andrea Miccoli: batteria e scienza



“Per viaggiare in altri tempi e luoghi, la musica è da sempre il mezzo migliore di tutti, per questo "Summer Melodies" che, già dal nome, promette di portarci lì, in estate, è l'album che darà gioia a tutti noi che viviamo aspettando la stagione del sole, riuscendo a farci sentire di essere proprio dove vorremmo essere.”

Roberta Romano – Rockit