Il trio Chiarelli Menini Palladino in concerto al Teatro Apollo

Al termine dello spettacolo, come sempre, un gustoso aperitivo, buona occasione per un commento a caldo della performance musicale in compagnia degli artisti. Le meravigliose musiche di autori del calibro di Giacomo Puccini, Pietro Mascagni ed Ernesto De Curtis accompagneranno il pubblico in un viaggio emotivo che, attraverso la forma della “canzone”, esplora il caleidoscopico mondo del sogno e della passione. Sarà un'occasione per apprezzare la bellezza del timbro del tenore Domenico Menini e la tecnica vocale, il timbro autorevole e la delicata sensibilità interpretativa di Maria Rita Chiarelli, qualità che si coniugano perfettamente con l'eleganza e l'abilità dell'accompagnamento del maestro Luca Palladino. L'affiatamento del trio è eccezionale: pianista, soprano e tenore creano insieme un'alchimia delicata e profonda, esplosiva ed emozionale che raggiunge il cuore e vibra con le corde più profonde delle emozioni.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, il Castello Carlo V, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

G. BIZET da “Carmen” Seguidilla e duetto (Carmen, Don Josè) La fleur que tu m’avais jeté (Don Josè) Entr’acte (pf. solo) G. PUCCINI da “Tosca” Mario, Mario, Mario! (duetto Tosca, Cavaradossi) G. PUCCINI da “Manon Lescaut” Intermezzo (pf. solo) G. PUCCINI da “Tosca” Vissi d’arte (Tosca) E lucevan le stelle (Cavaradossi) P. MASCAGNI da “Cavalleria Rusticana” Intermezzo (pf. solo) S. GASTALDON - Musica proibita E. DE CURTIS - Non ti scordar di me R. FALVO - Dicitencello vuie F. SARTORI - Con te partirò

