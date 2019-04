"Tv Color" live sul palco de La Fabbrica 8 di Nardò

Nata nei primi del ‘900 come manifattura dei tabacchi, la struttura conserva il fascino del passato, di quando centinaia di donne svolgevano qui un duro lavoro, con spirito collaborativo. Nei primi anni ‘60 subì le influenze del capitalismo intensivo delle grandi multinazionali, che la portarono alla cessazione definitiva di ogni attività. Negli anni ‘80 venne ritrovata in totale stato di abbandono, con gli interni devastati da vandali e le pareti imbrattate. Un coraggioso imprenditore locale vide del potenziale, la acquistò per farne un laboratorio tessile e con molta cura e dedizione recuperò gli interni conservando la struttura originaria.

Nel 2010 l'immobile venne lasciato per un ambiente più grande, pertanto rimase chiuso fino al 2015, quando nacque l’idea de LAFABBRICA8, proprio in quel luogo. Il progetto ruota attorno la concezione filosofica di "spazio", luogo di intersezione tra il mondo delle idee e quello degli enti finiti. Ognuno di noi nella propria esistenza ha la possibilità di creare i propri spazi, di vivere quelli comuni e di utilizzare quelli che gli altri ci mettono a disposizione. Per il sociologo statunitense Pitirim Sorokin la concezione di spazio non è altro che l'insieme di individui, gruppi e manufatti, ma anche di sistemi di significato che egli individua in 8 punti: linguaggio, scienza, filosofia, religione, arte, etica, diritto e tecnica.

L'idea de LaFabbrica8 si basa proprio sull'evidenziare uno spazio sociale per stimolare incontri, scambi culturali, partecipazione e passione per l'arte e per tutto ciò che aiuta a far crescere una comunità intorno a uno spazio d'elite.

Ne LaFabbrica8 lo spirito metropolitano delle grandi città incontrerà la cultura delle più radicate tradizioni popolari, per rivivere l'atmosfera dei quartieri underground.