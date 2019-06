Unit Six Ensemble al Chiostro del Convitto Palmieri

Venerdì 28 giugno sul palco del Chiostro del Convitto Palmieri di Lecce si esibirà lo Unit Six Ensemble, il talentuoso sestetto salentino che ha come ispirazione il periodo “hard bop” attraversato dalla scena jazz americana agli albori degli anni ‘60 e continuato nei fortunati anni successivi.

Il concerto fa parte di Muse Musei e Musiche, la rassegna di musica, teatro e arti contemporanee per i musei e le biblioteche regionali di Lecce, Brindisi e Foggia.

Il sestetto, composto da Christian Bevilacqua al trombone, Mauro Esposito all’alto sax, Simone Stefanizzi al trumpet, Feliciano Montagna al drums, Alessandro Casciaro al piano e Matteo Maria Maglio al double bass fa proprio il linguaggio del “bebop”, miscelandolo alle influenze del rhythm n' blues e riscoprendo le radici del jazz con un rinnovato interesse per blues, gospel e soul, senza tralasciare una componente di stampo africano come riscrittura della tradizione.

La frontline è compatta in armonia e viaggia sulla sezione ritmica che “swinga” però con un drive decisamente più contemporaneo, a volte sporco ed indecifrabile. Il sound che ne viene estratto è raffinato e con un tocco personalissimo, evocativo della solennità dei grandi dell’epoca, il cui spettro si materializza a ripetizione, fuso con l'energia abrasiva e bruciante dell’hard bop: la storia nobile del jazz rivive e viene celebrata recitando un ruolo assolutamente personale ed attuale.



Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina , il Castello Carlo V , online e nei punti vendita del circuito Vivaticket .

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese e Grand Hotel Tiziano.

PROGRAMMA MUSICALE

Horace Silver - Song For My Father Horace Silver - Senor Blues Freddie Hubbard - The Core Freddie Hubbard – Pensativa Benny Golson - I Remember Clifford * * * Bobby Timmons – Moanin John Coltrane - Mr P.C. Lee Morgan - The Sidewinder Sam Jones - Unit 7 Joe Zawinul - Mercy Mercy Mercy

PREZZI BIGLIETTI

Posto Unico (senza assegnazione di posto): Intero € 10, Ridotto* € 8, Ridotto Under 6 anni € 2

* La riduzione è valida per: Abbonati 49a Stagione Concertistica | over 65 | under 35 anni | Docenti | Studenti | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Disabili e Accompagnatori

La riduzione verrà applicata SOLTANTO dietro presentazione del relativo documento che la consente.

Ogni 10 paganti 1 biglietto omaggio.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.

Per l'acquisto online e nei punti vendita del circuito Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di 1 €.