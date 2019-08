Venerdì 9 Agosto alle 22:00



il Barroccio ospita Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco.



Francesco Scatigna (testi e voce)

Alberto Campagnaro ''Aureliano Buendìa'' (chitarra e voce)

Giovanni Favaro ''Jungla'' (basso elettrico)

Raul Catalano (batteria)

Lecce, V.le dell'Università



Descrizione:

Testi di un nostalgico criminale partito diversi anni fa da un paesino della provincia di Taranto, che ora affida alla musica il compito di trasmettere i suoi pensieri ad un mondo che difficilmente ascolta.

Il Diplomatico, si fa chiamare. Ad accompagnare i suoi testi, la musica libera e sfrenata di tre briganti della notte: Jungla, Catalano e Buendía.

Un Ep all’attivo. “È tutto un falso” venduto in modo indipendente durante i concerti in più di mille copie. A breve presenteremo il nostro primo disco registrato presso il True Colours Studio di Padova di Mauro Santinello.

100 date in un anno di attività live tra Friuli, Veneto, Emilia Romagna e

Puglia. Abbiamo suonato all’interno di importanti festival come Home Venice Fest, Sherwood Festival, Festival delle Arti Giudecca, oltre che in locali come CSO Rivolta, Laboratorio Occupato Morion, Anfiteatro del Venda, Argo16, Festinval, Forte Marghera, Ca’Sana, Ostaria dai Kankari e molti altri.