Al via le prevendite per il “Don Giovanni” di Katia Ricciarelli

Sono iniziate le prevendite per il “Don Giovanni” con la regia di Katia Ricciarelli: è la nuova produzione della Camerata delle Arti di Matera che porterà in scena il capolavoro di Mozart il prossimo 11 ottobre alle 21 al Teatro Apollo di Lecce.

L'appuntamento rientra nell’ambito del cartellone di “Basilicata opere in atto” promosso dall’associazione musicale materana diretta da Francesco Zingariello, che in questa occasione salirà anche sul podio dell’Orchestra della Magna Grecia. Protagonista è anche il Coro lirico di Lecce.

Nel ruolo del titolo canterà il baritono Pedro Carrillo, in quello di Leporello il baritono Maurizio Leoni. Donna Elvira e Donna Anna saranno rispettivamente i soprani Ilaria Cuscianna ed Erika Liuzzi, mentre Don Ottavio sarà interpretato dal tenore Zi-Zhao Guo. Elena Finelli canterà nella parte di Zerlina, Mattia Rossi in quella di Masetto, ed infine come Commendatore ci sarà Gianluca Convertino. Le scene sono di Damiano Pastoressa, i costumi della Sartoria Arrigo.

«La sfida più importante per noi – spiega Zingariello – è quella di creare un circuito regionale ed extraregionale legato all’opera lirica tra Puglia e Basilicata. Risulta così ancora più vincente una scelta legata anche ai luoghi in cui abbiamo svolto finora le nostre produzioni. Un impegno che è stato confermato anche dal riconoscimento come soggetto Fus nel 2019 che si unisce alla collaborazione con la Regione Basilicata».

Costo dei biglietti: 30 euro poltronissime, 25 euro poltrone e palchi I ordine, 20 euro palchi di II ordine, 15 euro loggione (escluso d.p.). Info e prevendita: Castello Carlo V, 0832.246517.