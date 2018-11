Le fonti aperte rappresentano la maggior parte del materiale fagocitato dalla famelica macchinadell'intelligence (UmbertoRapetto e Roberto Di Nunzio). OSINT, acronimo delle parole inglesi Open Source INTelligence, è l'attività di raccolta di informazioni mediante la consultazione di fonti di pubblico accesso. L'OSINT utilizza diverse fonti di informazioni fra cui: Mezzi di comunicazione, Dati pubblici, Rapporti dei governi, piani finanziari, dati demografici, dibattiti legislativi, conferenze stampa, discorsi, avvisi aeronautici e marittimi, Osservazioni dirette.

L'OSINT si distingue dalla ricerca perché applica un processo di gestione delle informazioni con lo scopo di creare una specifica conoscenza in supporto di una specifica decisione di un individuo o gruppo. L'OSINT è definita congiuntamente sia dal Direttore dell'intelligence nazionale sia dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) come "prodotta dalle informazioni pubblicamente disponibili che sono raccolte, sfruttate e diffuse in modo tempestivo presso un pubblico appropriato allo scopo di soddisfare uno specifico requisito d'intelligence".

Il CORSO SPECIALISTICO DI OPEN SOURCE INTELLIGENCE, in collaborazione con AGI - Associazione Giornalismo Investigativo. è la prima volta che viene organizzato in Puglia. Insegnerà ai partecipanti un approccio sistematico, metodologico per la progettazione, l'installazione, e la conduzione di un'indagine attraverso informazioni estratte dalle fonti aperte. Saranno mostrate le procedure per ricavare intelligence strategica e operativa dalle open sources attraverso un approccio pratico, hands-on, che darà le competenze e gli strumenti per fare una ricerca ed analisi OSINT.