Per commemorare la ricorrenza della nascita - 21/11/1933 -, del Liceo Musicale Salentino, Viale dell’Università, il Conservatorio ha organizzato un evento originale, dal titolo: “85 anni e non li dimostra…… dal Liceo Musicale Salentino al Conservatorio Tito Schipa”.

In base al Decreto prefettizio n. 24494 del 21/11/1933, nacque il Liceo Musicale Salentino.

Prima della costruzione dell’edificio del Liceo Musicale, Tito Schipa era intenzionato a comprare l’ex Conservatorio di S. Anna, la proposta di acquisto non fu praticabile, perché lo storico stabile era patrimonio inalienabile. Ragion per cui, si diede il via a costruire il Liceo Musicale nell’attuale viale dell’Università e la sede fu inaugurata il 23 luglio del 1937.

Nel 1938 giunse l’autorizzazione ministeriale e il Liceo assunse il nome di Liceo Musicale Tito Schipa.

Tito Schipa morì a New York il 30/11/1965, all’età di 77 anni. La bara fu portata in Italia e, dopo una sosta a Napoli, il 3 Gennaio 1966 arrivò a Lecce e fu deposta sui gradini del Liceo Musicale. Da lì fu spostata in Piazza S. Oronzo per l’orazione funebre tenuta dall’allora Sindaco di Lecce, per poi essere sepolta presso il Cimitero Monumentale del capoluogo salentino.

Ad oggi il Liceo Musicale è un immobile degradato e fatiscente, grazie all’impegno dell’Assessore Regionale alla Cultura e Turismo, Avv. Loredana Capone, si sta avviando un’opera di ristrutturazione, di modo che l’edificio ritorni in vita e negli antichi fasti. Generazioni di docenti hanno insegnato e generazioni di studenti si sono formate per spiccare il volo in tutti i campi della musica, tra cui molti di questi insegnano presso il Conservatorio.

Con la Legge n. 663 dell’8 agosto 1977 il Liceo Musicale diventa Conservatorio di Musica di Stato con decorrenza 1 ottobre 1970. Nel mondo della musica salentina la storica sede del Liceo si trasforma in Conservatorio. Le due storie si fondono in un’unica storia.

L’evento si snoda sui diversi luoghi storici che hanno caratterizzato il lungo percorso di vita e di morte del grande artista leccese.

La manifestazione è così programmata:

- ore 10.00 – visita, con deposizione di un cuscino di fiori, sulla la tomba di Tito Schipa – Cimitero monumentale, Lecce, con la partecipazione del Presidente, On. Dott. Biagio Marzo e del Direttore, M° Giuseppe Spedicati del Conservatorio e, la Consigliera Laura Calò, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale e altre Autorità cittadine.

Esecuzione de Il Silenzio a cura di uno studente del Conservatorio;

- ore 11.50 – Palazzo Carafa – “Gli studenti annunciano Tito Schipa”. Dal poggiolo di Palazzo Carafa un ensemble di trombe del Conservatorio, curato dalla Scuola di Tromba del Prof. E. Lecciso, apre il consueto canto del tenore leccese;

- ore 12.05 – sulla piazzola antistante il Sedile, un duo, costituito da pianoforte e voce, a cura della Scuola di Canto della Prof.ssa R. Liccardi, eseguirà alcuni brani celebri cantati dal tenore.

Per l’occasione saranno stappate alcune bottiglie di spumante in ricordo della nascita dell’Istituzione Musicale a Lecce;

- ore 13.00 – Liceo Musicale Tito Schipa – Viale degli studenti – Sul marciapiede del Liceo Musicale, l’ orchestra di fiati diretta dal Prof. F. Muolo, suonerà in ricordo del Tenore.

- ore 18.00 – Open Space di Palazzo Carafa – Tavola Rotonda - “Il Conservatorio Tito Schipa: 85 anni di formazione musicale – dal Liceo Musicale al Conservatorio Tito Schipa”.

La Tavola Rotonda sarà preceduta dai Saluti Istituzionali: M° Giuseppe Spedicati -

Direttore del Conservatorio Tito Schipa, On. Dott. Biagio Marzo - Presidente del

Conservatorio, Dott. ssa Natasha Mariano Mariano, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, Dott. Massimiliano Romano – Vice Presidente della Provincia, Avv. Loredana Capone - Assessore Regionale alla Cultura e Turismo, Dott. Sebastiano Leo - Assessore Regionale al Diritto alla studio, Università e Formazione - Dott. Vincenzo Zara - Rettore Università del Salento.

Alla Tavola Rotonda parteciperanno la Prof.ssa Luisa Cosi – Conservatorio Tito Schipa, Prof. Lucio Giannone – Università del Salento, Dott. Eraldo Martucci – giornalista de Nuovo Quotidiano di Puglia. Modera Dott.ssa Gloria Indennitate – giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno.