Sulle ali dell'immaginario per "Altri luoghi, arte e cultura" a Leverano

Sabato 29 febbraio (ore 20:30 - ingresso 5 euro) per "Altri luoghi, arte e cultura", progetto del Teatro Le Giravolte sostenuto da “Periferie al Centro" , terzo appuntamento al Teatro Comunale di Leverano .

In scena Sulle ali dell'immaginario del Teatro delle Rane, un omaggio a Gianni Rodari con Elisa Albano, Marilù Valentino, Stefania Spagnolo, Ludovica Zecca, Karola Nestola, Duilio Romanelli per la regia di Antonio Dell’Anna.

“C’era una volta….” vi ricordate di quando, da piccoli, qualcuno vi pronunciava le parole che vi avrebbero portato in un mondo fatato popolato da draghi, principesse, cavalieri? Quante volte, ora che siete mamme e papà, siete voi a pronunciarle la sera, davanti a piccoli occhi assonnati. È bello pensare che, per recuperare il nostro “lato bambino”, ogni tanto faccia bene leggere fiabe e racconti anche se ormai bambini non si è più. È un modo per arricchirci di spunti di riflessione in un mondo sempre più povero di significati.

Le fiabe non servono solo a segnare il tempo della trasformazione da bambino ad adulto, ma si sono estese a coprire la vita intera. Questo spettacolo è un viaggio nel viaggio, quello nella fantasia e nell’immaginazione compiuto da Gianni Rodari.

"Altri luoghi, arte e cultura" del Teatro Le Giravolte, proporrà sino a giugno tra Leverano, Copertino e Aradeo, una rassegna teatrale itinerante per famiglie, ragazzi e bambini con musica, laboratori teatrali per grandi e piccoli, reading letterari, incontri e camminate culturali. Il progetto è sostenuto da “Periferie al Centro – Intervento di Inclusione culturale e sociale” promosso dal Teatro Pubblico Pugliese e dalla Regione Puglia – Assessorato all’Industria Turistica e Culturale e Assessorato alle Politiche Giovanili e realizzato in collaborazione con le amministrazioni comunali ospitanti e con Teatro delle Rane, Libera Compagnia e Vele Racconto.