Alveare Lecce: spazi di libertà femminile, cultura e laboratori

“L’occasione del futuro è qui ora”: con questo slogan Alveare Lecce guarda al 2020 “nel segno della donna” e con le donne. Alveare Lecce è un'associazione femminista, un luogo politico di agio femminile, di espressione di talenti, di condivisione di esperienze, di accoglienza delle diversità. Un luogo in cui tante donne hanno già trovato un diverso modo di stare insieme per costruire e rendere più forte la consapevolezza di sé e portarla nel mondo. Oggi, forte dell’esperienza di questi tre anni di attività, Alveare rinnova l’invito a tutte le donne che vogliano partecipare condividere idee e acquisire nuove competenze per costruire opportunità di lavoro e di vita.

Ricco il calendario di attività riservate alle socie: percorsi di inglese, laboratori creativi - Carta & Terra per imparare a lavorare terracotta e cartapesta, Decorazioni Floreali, la Bottega di Recupero e Restauro - le Pillole di Scienza e le Pillole di Filosofia; il gruppo di parole e pensieri in presenza Ne parliamo il mercoledì, gli incontri di Musicocoscienza, gli appuntamenti culturali dedicati a scrittrici, poetesse, giornaliste, donne attive nella politica femminista nelle A Cena con…, Ti racconto un libro e Conversazioni con e gli incontri con artiste che espongono le loro opere per AxArte.

E ancora gruppi di Tai Chi, il laboratorio di costruzione della Biblioteca di Alveare, piccoli festival di cinema, incontri di riflessione su temi della politica, gruppi sulla comunicazione e l’informazione. Nella sede di Alveare è attiva una Urban Spa con vasca Jacuzzi, massaggi Ayurvedici, trattamenti osteopatici e area relax; in primavera e autunno il giardino esterno e l'area gazebo ospitano il Brunch della domenica, aperto a tutti i tesserati Arci, e poi concerti e feste con musica e balli. In Alveare Lecce c’è anche un bar dove leggere, prendere un tè o un aperitivo con le amiche, chiacchierare, incontrarsi. E le socie possono anche cenare al ristorante, con piatti genuini e originali.

Lo Sportello Donna Alveare offre, inoltre, aiuto sociale, psicologico, sanitario, legale, lavorativo, formativo; corsi di italiano per le donne immigrate e laboratori di emersione delle competenze. Alveare Lecce è nato nel giugno del 2017 per iniziativa di Giovanna Foglia, già fondatrice di Alveare - Masseria Le Sciare a San Foca, di Alveare Milano e del Trust Nel Nome della Donna, fondazione di diritto inglese che sostiene progetti di libertà femminile in tutto il mondo. L'associazione si autofinanzia grazie ai tesseramenti e ai contributi delle cene e degli eventi.

“Siamo una Associazione femminista il cui spirito è di non escludere nessuna, accettando le diversità che connotano le nostre personalità e dando accoglienza inclusiva a tutte le donne – spiega la presidente di Alveare Lecce Fiorella Cagnoni - tante sono anche le differenze tra noi ma tanti sono i punti in comune. Tanti i sì: all’autodeterminazione, alla parità salariale, alla diffusione dei consultori, alla laicità dello Stato, allo smascheramento della violenza maschile sulle donne, alla pratica di relazione tra donne, alla denuncia dell’infetta comunicazione dominante mascherata da neutralità; sì a creare opportunità e possibilità di lavoro per le donne, a favorire la cultura della storia e del pensiero delle donne.

Un pensiero di Virginia Woolf ci indica la strada: Pensare, pensare dobbiamo. In ufficio, in automobile, mentre tra la folla osserviamo un grande evento, mentre passiamo accanto al monumento ai caduti, mentre sediamo nella tribuna riservata al pubblico della Camera dei deputati, nei tribunali, ai battesimi, ai matrimoni, ai funerali. Non dobbiamo mai smettere di pensare: che civiltà è questa in cui ci troviamo a vivere?”. alveare.lecce@gmail.com

