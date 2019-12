Aperibook presenta “I sorrisi del Laos”

Per la prima volta in Puglia, alla presenza dell’autore e regista, sabato 21 dicembre verrà presentato “I Sorrisi del Laos”, libro pubblicato lo scorso 4 ottobre dalla casa editrice Mimecare, che prende il titolo dall’omonimo film dello stesso Francis Caresse.



I SORRISI DEL LAOS

È un viaggio non convenzionale che offre numerosi spunti su come realizzare i propri sogni e vivere un'esperienza che favorisca il confronto con il nostro universo interiore. Francis, attraverso le pagine di questo libro, svela alcuni aspetti della misteriosa terra del Laos (tra le più incontaminati del mondo), con circa sette milioni di persone, ancora segnate dal conflitto in Vietnam, che hanno molto da insegnare sul senso dell’esistere. L'autore racconta emozioni, difficoltà, sorprese e motivazioni. Racconta di una terra che offre un'atmosfera surreale per i suoi silenzi, animali di specie rara, la bellezza del fiume e della sua gente.



Seguirà un aperitivo in compagnia dell’autore.



BIO

Francis Calsolaro è attore, regista, produttore multimediale. Opera nel mondo del teatro, del cinema e dell’editoria. I suoi film sono stati presentati e premiati in alcuni dei più importanti eventi cinematografici tra cui il Festival di Cannes, il Festival di Venezia, il “Long Beach International Film Festival” di New York. Ha ricevuto il Delfino d'oro a Firenze.

È fondatore del metodo Mimecare, ha realizzato il primo efficace progetto di clownterapia nell'emergenza ed è specializzato in missioni del sorriso nelle tribù di tutto il mondo.



In occasione della presentazione sarà annunciata la data di proiezione del film "Alert 92" risultato vincitore del New York Long Beach International Film Festival ad agosto 2019, dell'Hollywood Film Festival a Maggio 2019 e del Venice Short Film Festival a settembre 2018.



Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Sarà garantito l’accesso prioritario ai fruitori del Coworking di Artem



🔎LINK UTILI

► www.franciscalsolaro.it (personale)

► www.viverecontatto.it (attività sociali)

► www.mimecare.it (attività artistiche)