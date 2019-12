Appuntamenti alla Distilleria De Giorgi di San Cesario

Alla Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce proseguono le attività del progetto Alchimie. Mercoledì 18 dicembre (ore 19 - ingresso libero) spazio alla presentazione del volume "La comunità come risorsa. Epistemologia, metodologia e fenomenologia dell'intervento di comunità" (Armando Editore) di Salvatore Colazzo e Ada Manfreda.

Dialogano con gli autori Raffaele G. Gorgoni e Roberto Maragliano. Negli ultimi anni anche in Italia si è sviluppata l’esigenza, in ambito pedagogico, di approfondire i temi della comunità, messa in questione da decenni di politiche liberiste che, esaltando l’individuo e le sue prerogative, fanno apparire i legami comunitari più come un impedimento che come un’opportunità. Il libro disegna il senso di una pedagogia di comunità interessata a rendere i gruppi sociali più consapevoli di sé e più competenti a interloquire criticamente e in maniera propositiva con le istituzioni.



Giovedì 19 dicembre (ore 20:30 - ingresso libero) Enza Pagliara e Dario Muci, in collaborazione con Astràgali Teatro, proporranno "La Santa Allegrezza - Canti e racconti del Natale nella tradizione popolare salentina". Un viaggio di parole e musica che da Betlemme ci porterà nelle nostre case, al profumo di pittule, ai suoni della pastorale. Un viaggio per rivivere insieme la magia di quella notte, in compagnia di pastori, magi e "Mamminieddhi zuccarati". Prima del concerto, come ogni giovedì (dalle 16 alle 20), inoltre, nella Sala uffici appuntamento con il "microfono aperto" dell’Archivio Sonoro di Comunità a cura di Teatro Zemrude.