Marco Baliani apre il Festival Letteratura ai Cantieri Teatrali Koreja

Giovedì 11 ottobre (ore 20.45 - ingresso 8 euro - ridotto studenti Adisu 4 euro) ai Cantieri Teatrali Koreja di Lecce, prenderà il via la quarta edizione del Lecce Festival Letteratura.

In collaborazione con la rassegna Strada Maestre, l'attore, drammaturgo e regista Marco Baliani sarà in scena con la lettura integrale del racconto “I dinosauri” tratto da “Le Cosmicomiche” di Italo Calvino su musiche originali di Alessandro Solidoro.

Lo spettacolo sarà preceduto dalle 20, nel foyer, da alcune letture tratte sempre da "Le Cosmicomiche" a cura degli studenti del corso di lettura “Ad alta voce” tenuto da Riccardo Lanzarone nei tre giorni antecedenti il festival (dal 9 all’11 ottobre al Fondo Verri). Le Cosmicomiche è una raccolta di 12 racconti scritti da Italo Calvino tra il 1963 e il 1964, in origine pubblicati sui periodici Il Caffè e Il Giorno e successivamente ripubblicati sotto forma di raccolta da Einaudi nel 1965. Il testo è una vera e propria esplosione di fantasia: i racconti, surreali ed esilaranti, che vengono narrati in prima persona dal protagonista, il vecchio Qfwfq, prendono spunto da nozioni scientifiche, principalmente astronomiche.

Anche in questa raccolta, Calvino tiene fede alla sua natura di scrittore poliedrico, sensibile e lucidissimo a cui però si affianca, in modo umoristico, la prospettiva di uomo di scienza che rappresenta, in quasi tutti i racconti, il motore della macchina da scrivere Calviniana. Ed è in questo caleidoscopio di universi impossibili che Marco Baliani leggerà I Dinosauri, viaggio umoristico nel tempo e nello spazio, fra l’epoca della mutazione e i “Nuovi”, fra la paura del diverso e dell’ignoto.



Dopo questa anteprima affidata a uno dei creatori del teatro di narrazione, da venerdì 12 a domenica 14 ottobre il progetto per la promozione della lettura dell’associazione culturale Arteverso, con la direzione artistica e organizzativa di Elisabetta Cucurachi, realizzato in collaborazione con Comune di Lecce e numerosi partner e cofinanziato dalla Regione Puglia (avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020v – Patto per la Puglia), entrerà nel vivo. “Letteratura e scienza”, tema della quarta edizione, vedrà fisici, chimici, biologi e ingegneri dell'Università del Salento mettersi in gioco con la letteratura e con i giovanissimi, anche delle scuole primarie. Ma è possibile raccontare la scienza?

È possibile usare il linguaggio polisemico e ambiguo tipico della letteratura, allusivo e vago, per dire la precisione univoca del discorso scientifico? No. Eppure è solo nella letteratura che troviamo la filigrana che lega e in qualche modo spiega le costruzioni naturali e artificiali di cui doviziosamente ci circondiamo. Con la sfida di raccontare la scienza attraverso la letteratura il festival proporrà circa 50 appuntamenti (incontri con gli autori, laboratori di traduzione, letture ad alta voce, una cena letteraria, laboratori didattici) ospitati nelle scuole, nella Villa Comunale, in centri culturali, librerie e altri spazi pubblici e privati per promuovere oltre alla lettura anche il patrimonio storico e architettonico e gli spazi verdi di Lecce. Tra gli ospiti gli autori e autrici Giorgia Lepore, Maria Grazia Calandrone, Vichi De Marchi, Anna Cerasoli, Agnese Codignola, Pietro Scarnera, Elisabetta Liguori, Paolo La Peruta, Luciano Pagano, Raffaele Gorgoni, il giornalista e divulgatore scientifico Matteo De Giuli, il traduttore Riccardo Duranti, i docenti Fabio Bossi, Giulio Avanzini, Rosaria Rinaldi, Gabriella Piro e il giovane studioso di matematica Pierandrea Vergallo, lo storico del fumetto Marco Lagetta, gli attori della Compagnia Principio Attivo Teatro, Francesca Russo con il suo bibliozaino e molti bravi lettori che proporranno "ad alta voce" racconti e romanzi di grandi classici della letteratura. Info 3475066681 - www.leccefestival.it



Programma