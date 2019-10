“Beni culturali e beni comuni. Modelli di gestione": il convegno a Lucugnano

Sabato 28 novembre, inizio ore 19 presso la Saletta Convegni di Palazzo Comi a Lucugnano, le associazioni "Meditinere" e "Tina Lambrini – Casa Comi" organizzano il convegno “Beni Culturali e Beni Comuni: modelli di gestione tra sussidiarietà e differenziazione. Parchi letterari, Cultura delle Comunità.”



L’Associazione Culturale "Meditinere" e l’associazione "Tina Lambrini - Casa Comi" sono da tempo impegnate in progetti e percorsi di valorizzazione e diffusione della storia e del patrimonio culturale della Città di Tricase. Al tempo stesso si sono rese portavoce delle problematiche di gestione e di messa a valore dei beni comuni privati e/o pubblici.

In particolare, Palazzo Comi - Casa Museo rappresenta un ricchissimo patrimonio storico e bibliotecario, oggi gestito grazie anche all’impegno dell’Associazione "Tina Lambrini – Casa Comi" che, alcuni mesi fa, ha sottoscritto un patto di collaborazione con la Regione Puglia e contestualmente cerca momenti di condivisione con la Provincia di Lecce.

L’incontro proposto svilupperà il caso specifico di Palazzo Comi, facendo emergere alcune questioni fondamentali legate alla gestione del bene e alla definitiva attuazione del piano di valorizzazione dei beni pubblici della Provincia di Lecce.

Al convegno interverranno la Dott.ssa Dina Manti, consigliera provinciale con delega alla Cultura e sindaca del Comune di Corigliano d'Otranto, il Dott. Luigi De Luca (Direttore del Polo Biblio-Museale di Lecce - Regione Puglia) l’Avvocato Michele Macrì (ricercatore presso UniSalento) che approfondirà il tema “Beni Culturali e Beni Comuni: modelli di gestione tra sussidiarietà e differenziazione”) e il Dott. Stanislao De Marsanich (Presidente de I Parchi Letterari) su i “Parchi Letterari come Cultura delle Comunità”.

L’iniziativa rientra negli appuntamenti di “Gallery: un osservatorio partecipante” incontri organizzati e promossi dall’associazione Coppula Tisa. La Gallery della Cittadinanza Attiva nasce nell’ambito del progetto “Celacanto bene comune” come esperimento di ospitalità al Celacanto rivolto al mondo dell’associazionismo. La formula sperimentata si sviluppa intorno alle pratiche dell’accoglienza e del racconto come esperienze di condivisione e socializzazione di percorsi di produzione del bene comune. Ispirata al pensiero di Guglielmo Minervini sulla politica generativa, la Gallery si pone come luogo ideale di restituzione della bellezza generata dalle azioni civicamente orientate.

I Partner istituzionali sono, oltre alla Regione Puglia, la Provincia di Lecce, il Comune di Tricase e l'Università del Salento - Dipartimento di Storia e Studi sull’Uomo.





Programma del convegno:



Saluti

- Simone Coluccia, Presidente dell’Associazione “Tina Lambrini – Casa Comi”

- Michele Turco, Presidente dell’Associazione “Meditinere”

- Dott. Luigi De Luca, Regione Puglia - Direttore del Polo Biblio Museale di Lecce

- Dott.ssa Dina Manti, Provincia di Lecce - Consigliera Provinciale con delega alla Cultura

Interventi

- Avv. Michele Macrì, Ricercatore Presso UniSalento

“Beni Culturali e Beni Comuni: modelli di gestione tra sussidiarietà e differenziazione”

- Dott. Stanislao De Marsianich, Presidente de I Parchi Letterari

“Parchi Letterari: Cultura delle Comunità”