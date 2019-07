Briganti a Mezzogiorno: Itaca narra l'omicidio di donna Concetta Corina

Sabato 20 luglio 2019 alle ore 20.30 a Martano (Lecce) ritornano i NARRATTORI di Itaca Min Fars Hus - Gruppo Teatrale di Sperimentazione per un evento unico ed irripetibile: eccezionalmente nel Palazzo Corina di via Catumerea n. 91 si terrà il secondo spettacolo del Progetto Città Narrante 2019 "BRIGANTI A MEZZOGIORNO", dedicato all'omicidio della baronessa Concetta Maglietta Corina, avvenuto il 4 marzo 1815.



Un delitto efferato che si impresse nella memoria dei martanesi e che oggi raccontiamo partendo da un balcone chiuso da oltre due secoli. Sarà una narrazione DIVERSA, affidata alle rime dei vecchi cantastorie scritte e rievocate per noi dai testi poetici di Paolo Protopapa, alla suggestione delle voci e delle infinite storie collaterali affidate alle parole e alle immagini del testo narrativo e scenico di Anna Stomeo, al sound design di Vincenzo Procino, indispensabile costruttore artistico di atmosfere coinvolgenti, alla cura tecnica delle luci e del suono di Giuliano Lanzilotto, alle suggestive riprese video editing di Federico Protopapa, alla voce, alla musica e al canto degli attori Gianluca Natale e Valentina Milo, che attraverso il Teatro coinvolgeranno e avvolgeranno i partecipanti in un unico sentimento collettivo.



L'esclusività del luogo, grazie alla generosa ospitalità del proprietario Sig. Tommaso Corina, la stessa disposizione e fruizione degli spazi faranno accadere cose incredibili e impossibili ... E, forse, Donna Concetta "ritornerà" tra noi ... ombra inquieta dei nostri pensieri. Un mondo lontano e ormai (del tutto?) sepolto, popolato da Briganti e da assassini, da malvagi e da ruffiani ... Una storia agghiacciante nella quale ogni partecipante sarà immerso con la mente e con il corpo per un'ora e poi ... per sempre, nella memoria e nel ricordo Ancora un ATTO TOTALE. In un LUOGO INUSUALE. Come avviene negli spettacoli di Itaca Min Fars HUS. Come già sappiamo. Ma ... di più.



Lo spettacolo rientra nel Programma Straordinario 2018 in materia di cultura e spettacolo finanziato dalla Regione Puglia e nel Programma Estate Martanese 2019 dell'Amministrazione del Comune di Martano, partner del Progetto.



Come di consueto, per Città Narrante, lo SPETTACOLO, che si svolgerà sabato 20 luglio presso il Palazzo Corina di via Catumerea, è stato preceduto da un LABORATORIO Work in progress tenutosi venerdì 12 luglio presso il Centro Tò Kalòn di Itaca Min Fars Hus in via Marconi 28 a Martano.



TI ASPETTIAMO per vivere insieme un evento irripetibile. NON MANCARE. Ingresso libero.



Il Progetto La Città Narrante è, come si diceva, finanziato e sostenuto dalla Regione Puglia con il Partenariato delle Istituzioni e il contributo degli imprenditori, degli operatori culturali, dei tecnici professionisti e dei nostri Spettatori Partecipanti Cittadini di Martano. È una rassegna teatrale che è nata per salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale della città. Un percorso di Teatro Partecipato che ha riscosso notevole successo di pubblico e coinvolto la cittadinanza già nel biennio 2017-2018.