"Il Cammino Celeste": al via il festival culturale e musicale

Mercoledì 17 luglio (ore 19 - ingresso libero) la Biblioteca Provinciale "Nicola Bernardini" - Convitto Palmieri di Lecce ospiterà la conferenza stampa aperta al pubblico di presentazione de "Il Cammino Celeste".

Il Festival musicale e culturale, che si terrà dal 21 al 29 luglio nel Salento, tra le province di Lecce e Brindisi, nasce nel 2016 da un'idea di Giorgia Santoro e Luigi Del Prete con l'intento di valorizzare le Vie Francigene percorse dai pellegrini in viaggio verso Gerusalemme nella Puglia meridionale, con particolare attenzione al percorso che dal porto di Brindisi conduce fino a Santa Maria di Leuca. All'incontro interveranno Loredana Capone (assessora all'industria turistica e culturale della Regione Puglia), Carlo Salvemini (sindaco di Lecce), Luigi Del Prete (direttore dell’Associazione Le Comunità Ospitanti degli itinerari Francigeni della Puglia meridionale), Fabio Mitrotti (geografo), Giorgia Santoro (direttore artistico).

A seguire intervento musicale a cura de La Cantiga de la Serena che proporrà alcuni brani del disco “La Fortuna”, prodotto da Dodicilune e distribuito da Ird e Believe Digital. Il trio - composto da Fabrizio Piepoli (voce, santur, chitarra, shruti box, percussioni), Giorgia Santoro (flauto, flauto basso, bansuri, xiao, tin whistle, scacciapensieri, cimbali) e Adolfo La Volpe (oud, cetra corsa, bouzouki irlandese) - propone un cammino musicale che parte dalla Francia per giungere sino ai canti della tradizione popolare pugliese dal Salento al Gargano accostati ad antiche cantighe e romanze sefardite e splendide melodie delle tradizioni provenzale, arabo-andalusa e irlandese, antichi canti di gioia, di preghiera e d’amore.



I pellegrini percorrevano il prolungamento della Via Traiana che nel suo tratto sino ad Otranto assunse il nome di “Traiana Calabra”, strada romana che si ricongiungeva alla “Sallentina”, altra antichissima strada che collegava Taranto a Otranto passando da Veretum. I concerti ospiteranno Massimo Donno e la Banda de lu Mbroia (domenica 21 alle Terme di Valesio di Torchiarolo), Ensemble Micrologus (lunedì 22 nella Chiesa di Santa Maria della Neve di Acaya), Rachele Andrioli e Claudio Prima (martedì 23 a Roca Nuova), Les trois lézards (mercoledì 24 nel Palazzo Baronale di Caprarica di Lecce), Ensemble Meridies & Guests (giovedì 25 nel Chiostro del Seminario in Piazza Duomo a Lecce), Yarákä ensemble (venerdì 26 a Palazzo Comi a Lucugnano), La Cantiga de la Serena con il ballerino Andrea De Siena (sabato 27 presso la Chiesa dei Diavoli a Tricase), Michel Godard e Redi Hasa (domenica 28 nella Chiesa di San Giovanni Battista a Patù), Angela Cosi (lunedì 29 nell'Abbazia di San Mauro di Lido Conchiglie a Sannicola). Ogni concerto sarà preceduto da un cammino o da una visita guidata lungo alcuni tratti delle Vie Francigene con il coordinamento del geografo Fabio Mitrotti in collaborazione con le associazioni Il Giunco, Tina Lambrini – Casa Comi, Arci Terre Archeorete del Mediterraneo e la Pro Loco di Sannicola.

Nel corso degli ultimi anni, grazie al sostegno dell'assessorato all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia in collaborazione con AEVF - Associazione Europea delle Vie Francigene e all’impegno dell'Associazione Le Comunità ospitanti degli itinerari francigeni della Puglia meridionale, lungo i circa 160 chilometri del tratto salentino della Via Francigena sono stati apposti i segnavia in modo che i pellegrini possano camminare ponendo la propria attenzione alla bellezza del paesaggio e al proprio benessere interiore. I concerti si svolgeranno, infatti, lungo alcuni dei luoghi attraversati per oltre un millennio dai viandanti che in questo modo mantenevano fede a un voto di penitenza, di amore e speranza. Sono state scelte alcune tra le più antiche testimonianze di devozione e sosta dei pellegrini lungo il percorso e vi sono stati associati percorsi musicali curati da artisti e studiosi che da tempo svolgono una ricerca sul tema del cammino, anche attraverso riletture e interpretazioni dei nostri tempi.

Il Cammino Celeste - con la direzione artistica di Giorgia Santoro, organizzativa di Luigi Del Prete - è festival promosso da Regione Puglia - Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, Piiil Cultura Puglia, Associazione Le Comunità ospitanti degli itinerari Francigeni della Puglia meridionale in collaborazione con Comune di Torchiarolo, Comune di Tricase, Comune di Sannicola, Unione dei Comuni Terre di Acaya e Roca, Fondazione Puglia, Arcidiocesi di Lecce con il Patrocinio del Comune di Lecce, Comune di Melendugno, Comune di Vernole, Comune di Caprarica di Lecce, Comune di Patù, Associazione europea delle Vie Francigene in partenariato con Zero Nove Nove (direttore di produzione Giuseppe Bortone), Associazione Il Giunco, Associazione Meditinere, Associazione Tina Lambrini – Casa Comi, Associazione Arci Terra Archeorete del Mediterraneo, Pro Loco di Sannicola. L'illustrazione “I was quiet but I was not blind” è di Maria Teresa De Palma. Graphic Designer Sandra Lazzarin.