Domani, sabato 24 novembre, alle ore 18,30, Ferdinando Boero sarà alla Libreria Plamieri di Lecce per presentare il suo ultimo libro

Ecco perché i cani fanno la pipì sulle ruote della macchine

L'uomo e il suo rapporto con gli altri animali e le leggi della natura



Dialoga con l'autore Antonella Agnoli, Assessore alla Cultura del Comune di Lecce.





Il libro

Che tipo di animale è l'uomo? E come si comporta con gli altri animali? Con quelli che mangia, con quelli che veste di cappottini firmati, con quelli verso cui prova solo ribrezzo?

Ferdinando Boero compie un viaggio nella storia dell'uomo nella biosfera, con ironia e rigore scientifico: da quando l'Homo sapiens ha iniziato a cacciare, e poi allevare, fino alla “conversione animalista” e agli eccessi morbosi dell'epoca contemporanea.

E ci racconta quali sono i rapporti tra le specie: dalla predazione (gli animali che cacciamo e alleviamo), alla simbiosi (l'animale con cui si convive), allo schiavismo (quello che lavora per noi) fino alla pet therapy e alla patologia di considerare un cane come un bebè.

Dopo una carrellata tra le specie, dalle scimmie ai molluschi agli ovini agli uccelli ecc., ricca di aneddoti scientifici e divertenti, Boero spiega alcune leggi della natura, e fa qualche previsione: ci stiamo mettendo contro di esse, e se non riusciremo a fermarci, le cose si metteranno male.



L'autore

Ferdinanado Boero è nato nel 1951 a Genova. Biologo marino, insegna Zoologia all’Università del Salento.

Collabora con accademie europee e ha ruoli di consiglio in Marevivo, WWF Italia, Pro Natura, FAI. Ha ricevuto onorificenze in Francia, Inghilterra e Italia e scrive su “La Stampa”, “Il Secolo XIX”, “Nuovo Quotidiano di Puglia”, “Internazionale”, “Focus”, “il Tascabile” di Treccani.

Ha pubblicato centinaia di articoli scientifici, monografie e tre libri divulgativi: Ecologia della bellezza, Ecologia ed evoluzione della religione (Besa 2006 e 2008) e Economia senza natura. La grande truffa (Codice 2012).