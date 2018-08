La Notte dei Balocchi a Caprarica di Lecce

La Notte dei Balocchi e' l'occasione per l'Amministrazione Comunale assieme alle Associazioni ed agli Enti che si occupano di infanzia per presentare il progetto di un Paese a misura di bambino, in cui i più piccoli diventano il principale centro di attenzione per l'intera comunità.

La serata – organizzata grazie al contributo della Coop. ORSA che gestisce l'asilo nido comunale che - per l'occasione - sarà aperto e sarà visitabile da grandi e piccini, con indicazioni sulle attività che vengono svolte nel corso dell'anno, ed al supporto delle Associazioni che operano sul territorio.

La serata si aprirà con ‘La Cena è Servita' a cura della Masseria Chiusura di Sotto, come in mensa saranno offerte le buonissime polpette con la carne della Chiusura di Sotto (da animali allevati in libertà ed alimentati con foraggi biologici prodotti dalla stessa azienda). La mensa del Nido e della Scuola dell’Infanzia di Caprarica utilizza infatti questa carne a KM0 e l'olio Nachiro dell'azienda olearia Greco – di Caprarica Città dell’Olio. La mensa, inoltre, da quest’anno utilizzerà stoviglie durevoli ed applicherà strumenti di contrasto allo spreco alimentare, in un percorso etico ed ambientale fortemente voluto dall’amministrazione comunale.

La festa partirà da attività laboratoriali, per passare a giochi di gruppo e tradizionali, e finire ai momenti di divertimento e gioco puro, in un percorso che mette in luce l'insieme delle offerte per l'infanzia che le associazioni e gli enti, insieme all'Amministrazione Comunale, offrono durante tutto l'anno ai bambini di Caprarica e non solo. I bambini potranno provare a fare: i dolci ed i biscotti insieme con gli operatori di Arci Lecce, la pasta fatta in casa con il Comitato Feste Patronali, la terracotta o le tisane con le erbe spontanee che crescono sulla nostra Serra. Ma anche leggere e scrivere storie con il Fondo Verri, scoprire la bellezza degli olivi con l'Ass. Terra Mia, approcciarsi alla Musica grazie ai laboratori di Cromatica.

E poi: i carretti con i cavalli dell’Associazione Equisalento ed un percorso di gioco con i cani grazie a OIPA. Le esibizioni di ginnastica Ritmica con ASD Ritmica De Giorgi, di scherma con Virtus Scherma e di KICK Boxing. Tutte attività che insieme al calcio ed alla pallavolo possono svolgersi a Caprarica grazie all’impegno del Comune di garantire spazi gratuiti ed accessibili.

E quindi i giochi: gonfiabili de l’allegra Officina, mini calcio con ASD Levante e mini VOLLEY con AGS Caprarica. Ma anche il BinOLIO ...un modo ludico per avvicinare i più piccoli alla ricchezza principale di questa terra: l'olio. E per i più piccoli: vasca con le palline di A Piccoli Passi.

L’Amministrazione Comunale sottolinea come la Notte dei Balocchi non è un format acquistato per l'occasione, ma è la vetrina di un impegno costante che l'Amministrazione Comunale assieme ad Associazioni ed Enti pongono nella cura delle attività per i più piccoli, nell'idea dell'importanza del progetto 'Paese a misura di bambino' che si sta portando avanti e che solo nell'ultima settimana installare 20 segnali di attenzione per i bambini che giocano in strada, e che sta portando all’ottenimento del marchio Puglia Loves Family cui l’Amministrazione sta lavorando.