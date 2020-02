Open day al Liceo Virgilio

Il Ce.F.A.S.S. lancia P.L.E.A.S.U.R.E. (Professionalità Lavoro Esperienza Associazione Successo/Scuola Università Risultati Elenco), il piacere di conoscersi per avviare insieme un percorso ed affrontare il competitivo mondo del lavoro.

Il Centro per l'Assistenza Socio Sanitaria, da 15 anni opera nel territorio Salentino, con unica sede a Lecce, per una formazione alternativa e professionalizzante. Sensibile alle esigenze dei più giovani, realizza dei corsi riconosciuti dalla Regione Puglia validi a livello Regionale, Nazionale e della Comunità Europea che consentono di partecipare ai concorsi pubblici.

L'Open Day presso il Liceo Virgilio-Redi di Lecce, si terrà sabato 15 febbraio alle ore 11.00 in via Salesiani e prenderanno parola il Dirigente Scolastico Dario Cillo, il Presidente del Ce.F.A.S.S. e docenti dell'Ente.

Non mancheranno testimonianze dirette di ex corsisti che dopo aver concluso il loro iter formativo hanno avviato progetti propri o hanno trovato la strada per la realizzazione professionale e personale.

Il Ce.F.A.S.S. presta molta attenzione alla componente umana ed è per questo che si avvicina ai ragazzi da loro pari, perchè solo creando un team empatico si possono raggiungere obiettivi sempre più alti.